На Кубани прошел бизнес-форум для людей с ограниченными возможностями

Партнерский Краснодарский край

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14 ноября состоялся форум «Бизнес без границ» для особенных людей

В течение 4 часов 6 спикеров вели тренинги для людей с ограниченными возможностями, детей и их родителей. Спикерам помогал сурдопереводчик. Участники форума «Бизнес без границ» смогли получить ответы на вопросы о том, как зарегистрировать самозанятость, какое направление выбрать, как стать предпринимателем.

«Бизнес — это огромный труд и огромное количество затраченного времени. Бизнес — это, в первую очередь, идея, и только во вторую — деньги. Главное в идее — это люди и сопереживание. Если вам удастся создать такой бизнес, вы всегда будете успешными», — обратился к участникам форума руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.

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Количество мест на мероприятие было ограничено из-за пандемии. На форум пришло более 60 человек. 460 человек присоединились к онлайн-трансляции мероприятия в аккаунте регионального проекта «Мой бизнес».

«Идея возникла давно. Наши сотрудники потратили немало времени, чтобы выбрать специальный контент, который будет интересен инвалидам. Мы видим большой потенциал в людях с дополнительными потребностями. Поэтому сегодня снимаем все барьеры и все ограничения», — рассказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.

«Главный стереотип о глухих — что мы глупые и необразованные»:

Участники форума поделились своими историями в формате импровизационного перфоманса от playback-театра «Мельница». Они рассказывали о переезде в другой регион, о дружбе и нахождении контакта, об эмоциональном выгорании, о социальной дистанции и о том, как мир глухих стремится быть услышанным. Организаторы считают, что чем больше разные социальные группы узнают друг о других, тем лучше мы начинаем понимать друг друга и более эффективно взаимодействовать в обществе.

Организатором мероприятия выступил региональный Фонд развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Подробнее об их деятельности можно узнать на сайте

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