На Кубани прошел бизнес-форум для людей с ограниченными возможностями

14 ноября состоялся форум «Бизнес без границ» для особенных людей

В течение 4 часов 6 спикеров вели тренинги для людей с ограниченными возможностями, детей и их родителей. Спикерам помогал сурдопереводчик. Участники форума «Бизнес без границ» смогли получить ответы на вопросы о том, как зарегистрировать самозанятость, какое направление выбрать, как стать предпринимателем. «Бизнес — это огромный труд и огромное количество затраченного времени. Бизнес — это, в первую очередь, идея, и только во вторую — деньги. Главное в идее — это люди и сопереживание. Если вам удастся создать такой бизнес, вы всегда будете успешными», — обратился к участникам форума руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.

Количество мест на мероприятие было ограничено из-за пандемии. На форум пришло более 60 человек. 460 человек присоединились к онлайн-трансляции мероприятия в аккаунте регионального проекта «Мой бизнес». «Идея возникла давно. Наши сотрудники потратили немало времени, чтобы выбрать специальный контент, который будет интересен инвалидам. Мы видим большой потенциал в людях с дополнительными потребностями. Поэтому сегодня снимаем все барьеры и все ограничения», — рассказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.

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