«Ростелеком» перенес информационные системы Danone на свою облачную инфраструктуру

16 ноября в «Ростелекоме» рассказали о завершении переноса информационных систем и бизнес-критичных приложений Danone на платформы провайдера

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений перевел информационные системы мирового производителя продуктов Danone, находящиеся в СНГ, с программно-аппаратных средств компании на собственную облачную инфраструктуру. Перенос происходил бесперебойно, так как «Ростелеком» предоставил средства репликации [копирования] виртуальных машин и восстановления данных.

Информационные системы Danone разместили на двух независимых и находящихся в разных местах площадках в рамках услуги «Виртуальный центр обработки данных». Также производителю предоставили необходимые инструменты, организовали каналы связи и обеспечили для него резервирование данных.

Для проекта выделили около тысячи ядер виртуальных процессоров, более террабайта оперативной памяти и десятки террабайт дискового пространства. Для переноса «Ростелеком» использовал новейшие технологические решения, адаптированные под потребности Danone, рассказали 16 ноября в пресс-службе провайдера.

Менеджер по информационным технологиям группы компаний Danone в СНГ Алексей Полищук отметил, что перенос позволил сэкономить за счет более эффективного использования ресурсов и сократить сроки подготовки систем для новых проектов.