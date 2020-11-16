На Кубани за сутки от ковида умерли пять человек, в том числе житель Екатеринбурга
Власти Краснодарского края 16 ноября рассказали подробности летальных случаев среди пациентов с коронавирусом, которые зафиксировали в регионе за прошлые сутки
Напомним, 16 ноября региональный оперштаб сообщил о 160 новых случаях коронавируса и 5 летальных исходах среди пациентов ковид-госпиталей. Позже в оперштабе уточнили, что инфицированные скончались больницах Краснодара, Сочи и Северского района.
В краевой клинической больнице № 1 Краснодара умерла 74-летняя жительница Динского района с двусторонней полисегментарной пневмонией и подтвержденным COVID-19. Женщина также страдала хроническим холециститом, заболеванием толстого кишечника, гипертонией, дисциркуляторной энцефалопатией.
Там же скончался 64-летний житель Екатеринбурга, которого госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Мужчина больше месяца находился на ИВЛ. На фоне коронавируса у пациента развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, кроме того, у него была хроническая болезнь почек, анемия и гипертония.
Третий летальный случай зафиксировали в городской больнице № 3 Сочи. Медики не смогли спасти 70-летнего жителя курорта. У пациента была двусторонняя полисегментарная пневмония и ковид. Мужчина также страдал гипертонией, ишемией и атеросклерозом.
В Северском районе в Афипской больнице за сутки умерли две местные жительницы в возрасте 71 года и 82 лет. У пациенток был подтвержденный COVID-19 и двусторонняя пневмония.
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71-летняя женщина попала в больницу в тяжелом состоянии, медики подключили ее к ИВЛ, однако спасти не смогли. Сопутствующие заболевания пенсионерки: ишемия, гипертония, дисциркуляторная энцефалопатия.
У второй пациентки были такие же диагнозы, кроме того, она страдала последствиями острых нарушений мозгового кровообращения, сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью.
Всего за время пандемии на Кубани, по официальным данным, ковидом заболели 19 тыс. 708 человек, из них 511 скончались.
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