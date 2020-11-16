На Кубани за сутки от ковида умерли пять человек, в том числе житель Екатеринбурга

Власти Краснодарского края 16 ноября рассказали подробности летальных случаев среди пациентов с коронавирусом, которые зафиксировали в регионе за прошлые сутки

Напомним, 16 ноября региональный оперштаб сообщил о 160 новых случаях коронавируса и 5 летальных исходах среди пациентов ковид-госпиталей. Позже в оперштабе уточнили, что инфицированные скончались больницах Краснодара, Сочи и Северского района.

В краевой клинической больнице № 1 Краснодара умерла 74-летняя жительница Динского района с двусторонней полисегментарной пневмонией и подтвержденным COVID-19. Женщина также страдала хроническим холециститом, заболеванием толстого кишечника, гипертонией, дисциркуляторной энцефалопатией.

Там же скончался 64-летний житель Екатеринбурга, которого госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Мужчина больше месяца находился на ИВЛ. На фоне коронавируса у пациента развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, кроме того, у него была хроническая болезнь почек, анемия и гипертония.

Третий летальный случай зафиксировали в городской больнице № 3 Сочи. Медики не смогли спасти 70-летнего жителя курорта. У пациента была двусторонняя полисегментарная пневмония и ковид. Мужчина также страдал гипертонией, ишемией и атеросклерозом.

В Северском районе в Афипской больнице за сутки умерли две местные жительницы в возрасте 71 года и 82 лет. У пациенток был подтвержденный COVID-19 и двусторонняя пневмония.

71-летняя женщина попала в больницу в тяжелом состоянии, медики подключили ее к ИВЛ, однако спасти не смогли. Сопутствующие заболевания пенсионерки: ишемия, гипертония, дисциркуляторная энцефалопатия.

У второй пациентки были такие же диагнозы, кроме того, она страдала последствиями острых нарушений мозгового кровообращения, сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью.