Ежегодную московскую выставку «Мебель» перенесли на год из-за пандемии

«Для нас, организаторов, в приоритете — эффективность участия и безопасность наших экспонентов и посетителей. К сожалению, в нынешних условиях мы не можем гарантировать полноценный формат проведения выставки, присутствие посетителей на площадке, а значит, и ожидаемый коммерческий результат», — сообщили в пресс-службе «Экспоцентра».

В этом году планировалось включить в программу фестиваль Furniture Retail Fest, который должен был продемонстрировать технологические достижения в области ритейла и их влияние на мебельную розницу в РФ. Также планировалось, что получит продолжение салон «Квартиры с мебелью», который впервые состоялся в 2019 году. Проект был призван показать эффективность прямого сотрудничества девелоперов с производителями мебели: на поставках мебели в промышленных масштабах можно сэкономить до 50% при реализации направления меблированных квартир и апартаментов.

Отраслевая выставка «Мебель» — одно из крупнейших событий для мебельного рынка РФ. Она собирает вместе крупнейших производителей и поставщиков мебели и фурнитуры, дизайнеров и других представителей отраслей. Здесь представляют новые коллекции мебели и обсуждают перспективы и проблемы отрасли. На выставке демонстрируют мебель разных ценовых категорий: двуспальные кровати, диваны и кресла, детские, столовые, гостиные, кухни, мебель для ванных и прихожих, уличную мебель и мебель для коммерческих пространств.