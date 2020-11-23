Ежегодную московскую выставку «Мебель» перенесли на год из-за пандемии
АО «Экспоцентр» объявил о переносе международной мебельной выставки на 2021 год из-за введенных в Москве дополнительных ограничений по COVID-19
Выставка «Мебель-2020» должна была пройти 23-27 ноября в ЦВК «Экспоцентр». Новые даты проведения мероприятия: 22-26 ноября 2021 года.
«Для нас, организаторов, в приоритете — эффективность участия и безопасность наших экспонентов и посетителей. К сожалению, в нынешних условиях мы не можем гарантировать полноценный формат проведения выставки, присутствие посетителей на площадке, а значит, и ожидаемый коммерческий результат», — сообщили в пресс-службе «Экспоцентра».
В этом году планировалось включить в программу фестиваль Furniture Retail Fest, который должен был продемонстрировать технологические достижения в области ритейла и их влияние на мебельную розницу в РФ. Также планировалось, что получит продолжение салон «Квартиры с мебелью», который впервые состоялся в 2019 году. Проект был призван показать эффективность прямого сотрудничества девелоперов с производителями мебели: на поставках мебели в промышленных масштабах можно сэкономить до 50% при реализации направления меблированных квартир и апартаментов.
Отраслевая выставка «Мебель» — одно из крупнейших событий для мебельного рынка РФ. Она собирает вместе крупнейших производителей и поставщиков мебели и фурнитуры, дизайнеров и других представителей отраслей. Здесь представляют новые коллекции мебели и обсуждают перспективы и проблемы отрасли. На выставке демонстрируют мебель разных ценовых категорий: двуспальные кровати, диваны и кресла, детские, столовые, гостиные, кухни, мебель для ванных и прихожих, уличную мебель и мебель для коммерческих пространств.
«Каждый, кто не требует возврата билета и принимает перенос, помогает сохранить отрасль»:
Среди других разделов выставки:
- аксессуары и предметы интерьера;
- материалы, комплектующие, фурнитура;
- дизайн интерьера и мебели;
- оборудование и инструмент.
Деловая программа выставки включает чемпионат специалистов мебельной и деревообрабатывающей промышленности по стандартам WorldSkills, форум руководителей малых и средних предприятий «Мебель как бизнес», круглые столы о трендах и инновациях в сфере мебели. Также на выставке вручается премия в области промышленного дизайна мебели «Золотая Кабриоль».
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