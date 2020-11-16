«Доставили тяжелые сумки прямо к порогу квартиры»: Сбер подвел итоги марафона клиентских историй
С 5 по 11 ноября Юга.ру и Сбер провели марафон историй от клиентов экосистемы банка
Пользователям предлагалось рассказать об опыте использования одного из сервисов экосистемы (Окко, Delivery Club, СберЗдоровье, Ситимобил, СберМаркет, СберЗвук и т.д.). При этом в историях приветствовались креативность и оригинальный подход. Победителем марафона стал Роман С., он рассказал о случае со СберМаркетом.
«С приходом пандемии мне стало очевидно, что походы в магазин отнимают много времени, сил и, кстати, денег на импульсивные покупки. Поэтому искал надежный и удобный сервис, чтобы заказать быстро с телефона, оплатить онлайн. И чтобы потом быстро и бесконтактно доставили тяжелые сумки прямо к порогу квартиры. Выбрал СберМаркет по совету друга и уже полгода делаю заказы только там: затариваюсь сразу на неделю овощами, фруктами, бакалеей и всем необходимым, установив себе бюджет в 3 тыс. за заказ. Очень удобно платить картой Сбера и получать бонусы СберСпасибо с каждого заказа. Так что идея с экосистемой у банка очень крутая», — рассказал Роман.
«Ощущаю себя суперменом, который помогает людям»:
Победитель конкурса получил год бесплатных консультаций от врачей СберЗдоровья.
Как сообщали Юга.ру, 24 сентября на СберКонф компания представила новые бренды сервисов для частных и корпоративных клиентов. Представленный зонтичный бренд экосистемы Сбер ранее был успешно применен в таких сервисах, как СберМаркет, СберКлауд, СберАвто, СберЗдоровье, СберЛогистика, СберФуд и СберКот. Позже топ-менеджер пояснил, что название Сбер выбирала не компания, а пользователи, которые уже давно называют банк именно так.
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