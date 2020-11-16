Пользователям предлагалось рассказать об опыте использования одного из сервисов экосистемы (Окко, Delivery Club, СберЗдоровье, Ситимобил, СберМаркет, СберЗвук и т.д.). При этом в историях приветствовались креативность и оригинальный подход. Победителем марафона стал Роман С., он рассказал о случае со СберМаркетом.

«С приходом пандемии мне стало очевидно, что походы в магазин отнимают много времени, сил и, кстати, денег на импульсивные покупки. Поэтому искал надежный и удобный сервис, чтобы заказать быстро с телефона, оплатить онлайн. И чтобы потом быстро и бесконтактно доставили тяжелые сумки прямо к порогу квартиры. Выбрал СберМаркет по совету друга и уже полгода делаю заказы только там: затариваюсь сразу на неделю овощами, фруктами, бакалеей и всем необходимым, установив себе бюджет в 3 тыс. за заказ. Очень удобно платить картой Сбера и получать бонусы СберСпасибо с каждого заказа. Так что идея с экосистемой у банка очень крутая», — рассказал Роман.