Как собираются искать и наказывать кубанцев, которые не чипировали свих домашних животных? Ответ департамента ветеринарии

Краснодарский край

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В департаменте ветеринарии Краснодарского края объяснили, как на Кубани контролируют соблюдение обязательной маркировки домашних животных

Ранее в региональном департаменте ветеринарии ответили на вопросы портала Юга.ру об обязательной регистрации и маркировке домашних животных: в ведомстве рассказали, каких животных необходимо регистрировать, где можно сделать чипирование и сколько стоит эта процедура. Юга.ру публикуют третью часть ответов на вопросы о том, как регулируется соблюдение требований обязательной маркировки питомцев.

Какие санкции планируется накладывать на владельцев домашних животных, отказавшихся от маркировки?

Согласно ст. 2.5 (2) закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных правонарушениях», за несоблюдение требований о регистрации и перерегистрации собак и кошек грозит административная ответственность: для граждан предусмотрены штрафы от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для лиц, которые занимаются предпринимательством без образования юридического лица, — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юрлиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Каким образом планируется выявлять владельцев, которые не чипировали своих домашних животных?

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В департаменте ветеринарии рассказали, что непромаркированных домашних животных могут выявить «при оформлении ветеринарного сопроводительного свидетельства на выезд», а также во время контрольных мероприятий по соблюдению закона об ответственном обращении с животными.

Готово ли программное обеспечение и электронная база, куда будут вносить информацию о промаркированных животных?

На основе постановления Правительства РФ от 07.11.2016 № 1140 «О порядке создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии» в России должны создать информационную систему, в которую будут вносить данные об идентификации и учете животных. За разработку и функционирование проекта ответственен Россельхознадзор, однако на данный момент такая система не разработана.

В департаменте ветеринарии уточнили, что сейчас работают несколько онлайн-сервисов: FreeСhip, AnimalFace, Animal ID и «Мой Зверь». Кроме того, ветеринарная служба Краснодарского края занимается созданием веб-приложения — единой базы зарегистрированных и учтенных животных, с которой будут работать специалисты ведомства. Ожидается, что базу запустят в 2020 году.

Предусмотрена ли маркировка безнадзорных животных?

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Все поступившие в приют животные без владельцев, а также питомцы, от права собственности на которых владельцы отказались, подлежат маркированию и учету. Этот порядок регулируется законом «Об ответственном обращении с животными», который появился в декабре 2018 года, а также постановлением губернатора Кубани от 08.06.2020 № 325 «Об утверждении порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Краснодарского края». 

Животные Законодательство

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