Как собираются искать и наказывать кубанцев, которые не чипировали свих домашних животных? Ответ департамента ветеринарии

Ранее в региональном департаменте ветеринарии ответили на вопросы портала Юга.ру об обязательной регистрации и маркировке домашних животных: в ведомстве рассказали, каких животных необходимо регистрировать, где можно сделать чипирование и сколько стоит эта процедура. Юга.ру публикуют третью часть ответов на вопросы о том, как регулируется соблюдение требований обязательной маркировки питомцев.

Какие санкции планируется накладывать на владельцев домашних животных, отказавшихся от маркировки?

Согласно ст. 2.5 (2) закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных правонарушениях», за несоблюдение требований о регистрации и перерегистрации собак и кошек грозит административная ответственность: для граждан предусмотрены штрафы от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для лиц, которые занимаются предпринимательством без образования юридического лица, — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юрлиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Каким образом планируется выявлять владельцев, которые не чипировали своих домашних животных?