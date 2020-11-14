В Краснодаре жители нескольких многоэтажек из-за аварии остались без тепла

14 ноября мэрия Краснодара сообщила, что на улице Сормовской в Краснодаре произошел порыв трубы

Авария произошла на сетях ОАО «АТЭК», на улице Сормовской, 171. От тепла и горячей воды отключили несколько многоквартирных домов в Комсомольском микрорайоне. Портал Юга.ру запросил у пресс-службы администрации Краснодара информацию о том, какое именно количество потребителей осталось без горячего водоснабжения.

Ликвидацией аварии занимаются специалисты АТЭК, сообщили в телеграм-канале городской мэрии. Восстановить теплоснабжение планируют до 19:00 14 ноября.

Ранее Юга.ру писали, что по прогнозам синоптиков ночная температура в выходные дни на Кубани опустится до 0 °C.