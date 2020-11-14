В Краснодаре произошла авария на теплотрассе, без тепла остались несколько многоквартирных домов
14 ноября мэрия Краснодара сообщила, что на улице Сормовской в Краснодаре произошел порыв трубы
Авария произошла на сетях ОАО «АТЭК», на улице Сормовской, 171. От тепла и горячей воды отключили несколько многоквартирных домов в Комсомольском микрорайоне. Портал Юга.ру запросил у пресс-службы администрации Краснодара информацию о том, какое именно количество потребителей осталось без горячего водоснабжения.
Сейчас на месте работают специалисты АТЭК, сообщили в телеграме городской мэрии. Восстановить сеть планируют до 19:00 14 ноября.
Как писали Юга.ру, ночная температура в выходные дни опустится в регионе до 0 °C.
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