В Краснодаре произошла авария на теплотрассе, без тепла остались несколько многоквартирных домов

14 ноября мэрия Краснодара сообщила, что на улице Сормовской в Краснодаре произошел порыв трубы

Авария произошла на сетях ОАО «АТЭК», на улице Сормовской, 171. От тепла и горячей воды отключили несколько многоквартирных домов в Комсомольском микрорайоне. Портал Юга.ру запросил у пресс-службы администрации Краснодара информацию о том, какое именно количество потребителей осталось без горячего водоснабжения.

Сейчас на месте работают специалисты АТЭК, сообщили в телеграме городской мэрии. Восстановить сеть планируют до 19:00 14 ноября.

Как писали Юга.ру, ночная температура в выходные дни опустится в регионе до 0 °C.