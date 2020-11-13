В Краснодаре в эти выходные будут работать 16 ярмарок

Краснодарский край

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В Краснодаре 14 ноября будут работать 16 ярмарок выходного дня

Напомним, в начале октября после замечаний губернатора Кубани Вениамина Кондратьева мэрия Краснодара отчиталась, что к 10 октября в Краснодаре будут работать 14 ярмарок вместо 8. Позже их число увеличили до 16, а затем — до 17.

В пресс-службе администрации краевой столицы 13 ноября сообщили, что в будущие выходные в городе будет работать 16 ярмарок, причем 4 из них — по улицам Одесской, Захарова, Героя Яцкова и Зиповской — будут открыты и в воскресенье, 15 ноября. В этот раз торговых точек не будет на улице Невкипелого, 31.

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Ярмарки будут работать с 8:00 до 15:00, они расположены по адресам:

  • улица Бургасская, 31/1;
  • улица Одесская, 48 — Одесская, 52;
  • улица Буденного — квартал между Красной и Рашпилевской;
  • улица Дзержинского, 213;
  • улица Восточно-Кругликовская, 26;
  • улица имени Героя Яцкова, 11;
  • улица Уральская, 168;
  • улица Каляева, 198;
  • улица Захарова, 23;
  • проспект Чекистов, 9;
  • улица Думенко, 13;
  • улица Зиповская, 34/Б;
  • улица Заводская, 9 (Пашковский жилой массив);
  • улица имени Евдокии Бершанской, 117;
  • улица имени Евгении Жигуленко, 4;
  • хутор Ленина, улица Огородная, 62.

Лидерами по количеству торговых точек и объемам привезенной продукции стали Динской и Красноармейский, Калининский и Приморско-Ахтарский, Брюховецкий и Курганинский районы.

«В минувшую субботу на территории краевого центра работали 16 площадок, еще четыре ярмарки были открыты и в воскресенье. Свою продукцию 7 и 8 ноября реализовали около 870 участников», — рассказывал глава Краснодара Евгений Превышов на аппаратном совещании 9 ноября.

Краснодар Торговля Ярмарки

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