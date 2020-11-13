В Краснодаре в эти выходные будут работать 16 ярмарок

Напомним, в начале октября после замечаний губернатора Кубани Вениамина Кондратьева мэрия Краснодара отчиталась, что к 10 октября в Краснодаре будут работать 14 ярмарок вместо 8. Позже их число увеличили до 16, а затем — до 17.

В пресс-службе администрации краевой столицы 13 ноября сообщили, что в будущие выходные в городе будет работать 16 ярмарок, причем 4 из них — по улицам Одесской, Захарова, Героя Яцкова и Зиповской — будут открыты и в воскресенье, 15 ноября. В этот раз торговых точек не будет на улице Невкипелого, 31.