В Краснодаре в эти выходные будут работать 16 ярмарок
В Краснодаре 14 ноября будут работать 16 ярмарок выходного дня
Напомним, в начале октября после замечаний губернатора Кубани Вениамина Кондратьева мэрия Краснодара отчиталась, что к 10 октября в Краснодаре будут работать 14 ярмарок вместо 8. Позже их число увеличили до 16, а затем — до 17.
В пресс-службе администрации краевой столицы 13 ноября сообщили, что в будущие выходные в городе будет работать 16 ярмарок, причем 4 из них — по улицам Одесской, Захарова, Героя Яцкова и Зиповской — будут открыты и в воскресенье, 15 ноября. В этот раз торговых точек не будет на улице Невкипелого, 31.
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Ярмарки будут работать с 8:00 до 15:00, они расположены по адресам:
- улица Бургасская, 31/1;
- улица Одесская, 48 — Одесская, 52;
- улица Буденного — квартал между Красной и Рашпилевской;
- улица Дзержинского, 213;
- улица Восточно-Кругликовская, 26;
- улица имени Героя Яцкова, 11;
- улица Уральская, 168;
- улица Каляева, 198;
- улица Захарова, 23;
- проспект Чекистов, 9;
- улица Думенко, 13;
- улица Зиповская, 34/Б;
- улица Заводская, 9 (Пашковский жилой массив);
- улица имени Евдокии Бершанской, 117;
- улица имени Евгении Жигуленко, 4;
- хутор Ленина, улица Огородная, 62.
Лидерами по количеству торговых точек и объемам привезенной продукции стали Динской и Красноармейский, Калининский и Приморско-Ахтарский, Брюховецкий и Курганинский районы.
«В минувшую субботу на территории краевого центра работали 16 площадок, еще четыре ярмарки были открыты и в воскресенье. Свою продукцию 7 и 8 ноября реализовали около 870 участников», — рассказывал глава Краснодара Евгений Превышов на аппаратном совещании 9 ноября.
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