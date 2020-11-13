Каких домашних животных надо чипировать и в какой срок? Юга.ру спросили у департамента ветеринарии Кубани

Напомним, в январе 2020 года стало известно, что Минсельхоз России внес в Правительство законопроект, согласно которому владельцев домашних животных обяжут ставить на учет и чипировать своих питомцев. Правительство одобрило его, после чего проект начали готовить для рассмотрения в Госдуме.

Закон может вступить в силу уже в 2021 году. В связи с этим Юга.ру направили запрос в департамент ветеринарии Краснодарского края с просьбой рассказать подробнее о том, как изменится содержание домашних животных.

В ведомстве ответили, что у них пока отсутствуют сведения о проекте Минсельхоза. Тем не менее, в департаменте рассказали, что действующее законодательство уже предполагает регистрацию питомцев и их чипирование. Юга.ру публикует первую часть ответов на свои вопросы об этих процедурах.