Каких домашних животных надо чипировать и в какой срок? Юга.ру спросили у департамента ветеринарии Кубани
Портал Юга.ру узнал у департамента ветеринарии Кубани об особенностях законодательства в сфере чипирования и регистрации домашних питомцев
Напомним, в январе 2020 года стало известно, что Минсельхоз России внес в Правительство законопроект, согласно которому владельцев домашних животных обяжут ставить на учет и чипировать своих питомцев. Правительство одобрило его, после чего проект начали готовить для рассмотрения в Госдуме.
Закон может вступить в силу уже в 2021 году. В связи с этим Юга.ру направили запрос в департамент ветеринарии Краснодарского края с просьбой рассказать подробнее о том, как изменится содержание домашних животных.
В ведомстве ответили, что у них пока отсутствуют сведения о проекте Минсельхоза. Тем не менее, в департаменте рассказали, что действующее законодательство уже предполагает регистрацию питомцев и их чипирование. Юга.ру публикует первую часть ответов на свои вопросы об этих процедурах.
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Для чего существует обязательная регистрация (оформление паспорта) домашних животных?
Согласно ст. 7 Закона Краснодарского края № 800-КЗ «О содержании и защите домашних животных в Краснодарском крае», регистрация животных необходима для:
- учета собак и кошек в Краснодарском крае;
- создания базы данных о собаках и кошках, в том числе для организации розыска пропавших домашних животных и возвращения их владельцам;
- решения проблемы безнадзорных собак и кошек;
- осуществления ветеринарного и санитарного контроля и надзора за собаками и кошками;
- своевременного предупреждения завоза инфицированных и больных собак и кошек из других государств или субъектов России на территорию края.
Касается ли закон всех домашних животных или предусмотрены исключения?
Идентификации подлежат кошки и собаки, лошади, ослы, мулы и лошаки, крупный рогатый скот (зебу, буйволы, яки), олени, верблюды, свиньи, мелкий рогатый скот (овцы и козы), домашняя птица (куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела, страусы), пушные звери (лисицы, соболя, норки, хорьки, песцы, енотовидные собаки, нутрии) и кролики, пчелы, рыбы и другие водные животные.
Кто должен регистрировать животных и в какой срок?
Регистрировать животных должны владельцы в государственных ветеринарных учреждениях с помощью оформления ветеринарного паспорта. Кроме того, собак и кошек необходимо вакцинировать против бешенства и прочих инфекционных заболеваний.
Собак и кошек необходимо зарегистрировать в течение семи рабочих дней со дня их приобретения. Щенки и котята должны быть зарегистрированы по достижении трехмесячного возраста. При смене владельцев новым хозяевам также дается семь дней для перерегистрации.
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