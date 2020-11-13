В Сочи СК закончил расследование дела о похищении мужчины, у которого вымогали 60 млн рублей
13 ноября прокуратура и следственный комитет рассказали о том, что в суд передали дело о похищении человека и вымогательстве в Сочи в 2018 году
По версии следствия, с 2012 год по октябрь 2016 года местный житель был организатором работ во время строительства многоквартирного дома на улице Виноградной, 121/7 в Сочи. При этом он использовал деньги, которые ему дали взаймы двое других граждан. У них возникли разногласия, связанные с распределением прибыли от строительства объекта. В итоге мужчина погасил перед ними долг в размере 10 млн рублей, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
Тем не менее, в июле 2018 года знакомый тех, кто дал деньги взаймы, встретился во Владикавказе с мужчиной, который занимался стройкой, и потребовал вернуть 60 млн рублей, предъявляя неподтвержденные претензии о наличии долга. Его собеседник ответил, что у него нет долгов, и отказался давать деньги.
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После этого мужчина договорился с двумя другими гражданами, также приезжими из стран ближнего зарубежья, похитить его для вымогательства. В течение нескольких месяцев они выслеживали жертву и выясняли у соседей точный адрес, где он живет. 7 сентября 2018 года на улице Пирогова злоумышленники заблокировали Porsche Cayenne своей жертвы, пересели в машину и избили мужчину. Затем они забрали у него ключи и телефоны и начали ездить по населенным пунктам, продолжая удерживать мужчину и применять насилие.
8 сентября, планируя вывезти жертву за пределы России, злоумышленники доехали до Кабардино-Балкарии на машине Mercedes-Benz. Водителя остановили на КПП «Малка». Похищенный воспользовалась тем, что один из похитителей вышел из машины, а второй заснул, вырвался и скрылся.
На трех мужчин завели уголовное дело по п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство в особо крупном размере), а также по п. «а, в» ч. 2 ст.166 УК РФ (Угон, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).
31 августа Юга.ру написали, что в суде рассматривают дело одного из трех фигурантов. Еще двое долго скрывались, в конце августа одного мужчину задержали в Адыгейске, после чего его заключили под стражу.
Сейчас в федеральный розыск объявлен третий фигурант. Уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство, сообщили в 13 ноября в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. Между тем, СК закончил расследование дела в отношении двух участников группы и направил дело в суд.
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