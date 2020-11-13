В Сочи директор компании похитил бюджетные деньги, предназначенные на изготовление оборудования для колледжа
В середине ноября стало известно, что на одну из сочинских компаний завели уголовное дело за мошенничество
Югринский технологический колледж подписал договор с сочинским ООО «Феникс Плюс» о поставке пищевого оборудования техникуму. Документ заключили в рамках реализации нацпроекта «Образование».
По условиям договора компания получила аванс в 100 тыс. рублей. Однако директор «Феникс Плюс» не исполнил обязательства перед заказчиком и потратил деньги на собственные цели.
Прокуратура провела проверку и выявила факт незаконного использования средств. На директора завели дело по ч. 5 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности), сообщили 13 ноября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, в феврале стало известно, что в Геленджике подрядная организация при ремонте двух школ похитила 750 тыс. рублей.
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