В октябре среднее количество ежедневных заказов через приложение «Пятёрочка Доставка» превысило 16 тыс. Общий вес всех доставленных из «Пятёрочки» с начала 2020 года заказов оказался более 24 тыс. тонн. Одним из наиболее популярных продуктов среди клиентов доставки являются бананы, всего их было заказано порядка 600 тонн. Чтобы доставить все заказы «от двери до двери», курьеры проделали суммарный путь в 6 млн км — это равно 150 оборотам вокруг земли.

Услуга доступна через мобильное приложение «Пятёрочка Доставка». Заказы в нем принимаются с 9 утра до 9 вечера и действуют те же скидки и специальные предложения, что и в обычных магазинах сети. Каждый клиент может собрать свою корзину, не ограниченную по количеству позиций, но весом не более 30 кг, включая до 10 л воды. На данный момент самым объёмным (но не самым дорогим) был заказ в Москве из 450 различных позиций.