«Пятёрочка» доставила более 2 млн онлайн-заказов за 2020 год. Чаще всего заказывают бананы
Торговая сеть «Пятёрочка» выполнила более 2 млн заказов клиентов экспресс-доставки
В октябре среднее количество ежедневных заказов через приложение «Пятёрочка Доставка» превысило 16 тыс. Общий вес всех доставленных из «Пятёрочки» с начала 2020 года заказов оказался более 24 тыс. тонн. Одним из наиболее популярных продуктов среди клиентов доставки являются бананы, всего их было заказано порядка 600 тонн. Чтобы доставить все заказы «от двери до двери», курьеры проделали суммарный путь в 6 млн км — это равно 150 оборотам вокруг земли.
Услуга доступна через мобильное приложение «Пятёрочка Доставка». Заказы в нем принимаются с 9 утра до 9 вечера и действуют те же скидки и специальные предложения, что и в обычных магазинах сети. Каждый клиент может собрать свою корзину, не ограниченную по количеству позиций, но весом не более 30 кг, включая до 10 л воды. На данный момент самым объёмным (но не самым дорогим) был заказ в Москве из 450 различных позиций.
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«Еще в начале 2020-го экспресс-доставка из «Пятёрочки» была доступна только на юго-западе Москвы. Мы смогли оперативно отреагировать на вызовы времени и масштабировать сервис на Казань, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Нижний Новгород, Самару, Екатеринбург и Челябинск. Спрос на услугу продолжает расти: мы доставляем из 360 магазинов и дарксторов более 16 тыс. заказов ежедневно. Если раньше у людей были барьеры, опасения заказывать онлайн, то теперь они уже имеют опыт, не переживают за качество и просто наслаждаются удобством. Почти половина из тех, кто попробовал услугу, совершают заказ повторно», — рассказал директор сервиса экспресс-доставки «Пятёрочки» Илья Салтанов.
Сезонный фактор и пандемия стимулируют переход на онлайн-шопинг. Клиенты экспресс-доставки получают все необходимые товары, не выходя из дома, быстро и безопасно, что важно в связи с коронавирусом.
Все доставки осуществляются бесконтактным способом. Торговая сеть строго соблюдает все санитарно-гигиенические требования: дезинфицирует помещения своих магазинов и реализует профилактические меры для защиты сотрудников и покупателей. Курьеры доставки регулярно измеряют температуры и обеспечены средствами индивидуальной защиты.
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