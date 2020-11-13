На Кубани число смертей от коронавируса увеличилось до 496

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 13 ноября сообщили о смерти еще пяти инфицированных COVID-19

Напомним, на Кубани зарегистировали за сутки еще 154 новых случая коронавируса и 5 летальных исходов. Как рассказали в оперштабе Краснодарского края, скончались пациенты ковид-госпиталей Краснодара, Новороссийска, Армавира и Темрюкского района.

В краевой клинической больнице № 1 Краснодара умерли двое мужчин: 52-летний краснодарец и 50-летний житель Славянска-на-Кубани. Первый пациент попал в больницу в тяжелом состоянии с двусторонней полисегментарной пневмонией, тест на ковид оказался положительным. Мужчина страдал сахарным диабетом. У жителя Славянска-на-Кубани были такие же диагнозы, а также воспаление оболочек головного мозга и ишемический инсульт.

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Житель Геленджинка с подтвержденным коронавирусом скончался в инфекционной больнице № 3 Новороссийска в возрасте 61 года. Мужчина находился на ИВЛ. Также он страдал гипертонией и заболеваниями сердца.

В Темрюкской ЦРБ умерла 78-летняя местная жительница с подтвержденным COVID-19. Медики подключили пенсионерку к ИВЛ, но спасти ее не удалось. Диагнозы женщины: двусторонняя пневмония тяжелой степени, заболевания сердца и гипертония.

Еще один летальный случай зафиксировали в инфекционной больнице № 4 Армавира. Там умер 73-летний житель Успенского района с двусторонней полисегментарной пневмонией и подтвержденным ковидом. У пациента также была хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

Всего к 13 ноября в Краснодарском крае ковидом заболели 19 тыс. 234 человека, из них 496 скончались.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть

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