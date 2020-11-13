Мэрия Краснодара: загруженность дорог в городе превышает норму в 2,5 раза
11 ноября прошло заседание городского совета, на котором обсудили дорожную инфраструктуру в Краснодаре
Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков рассказал, что в Краснодаре около 1,8 тыс. км дорог, 1 тыс. км из них имеют асфальтобетонное покрытие. В городе зарегистрировано 442 тыс. машин, при этом еще 200 тыс. автомобилей въезжают в него ежедневно. Коэффициент загрузки превышает предельный норматив в 2-2,5 раза.
«Среди ключевых проблем городской транспортной инфраструктуры — чрезмерное количество автомобилей, транспортные заторы, недостаточное количество парковок, отсутствие линий электротранспорта в новых районах Краснодара, большое количество общественного транспорта малой вместимости и несанкционированное движение по выделенным полосам», — заключил Беляков.
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Совместно с «Высшей школой экономики» в мэрии разработали программу поэтапного развития улично-дорожной сети города. Среди основных направлений указывают следующее:
- обновление подвижного состава общественного транспорта;
- строительство новых трамвайных линий и ремонт существующих;
- ограничение въезда большегрузов в центр Краснодара;
- обустройство новых выделенных полос для общественного транспорта;
- внедрение комплексов фото- и видео- фиксации нарушений ПДД;
- внедрение «умных» систем управления дорожным движением;
- развитие парковок;
- развитие велосипедного движения.
По мнению Белякова, это поможет на треть снизить простои в пробках и уровень транспортной нагрузки на автобусы, которые ездят в районы, где нет трамваев. Также, считает он, это поможет увеличить пропускную способность улиц на 20% и на четверть сократить загазованность, сообщили в пресс-службе мэрии 11 ноября.
Как писали Юга.ру, в краевой столице снова перенесли начало строительства трамвайной линии на улице Московской. Последний раз городские власти заявили, что планируют старт возведения в середине декабря.
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