Мэрия Краснодара: загруженность дорог в городе превышает норму в 2,5 раза

Краснодарский край

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11 ноября прошло заседание городского совета, на котором обсудили дорожную инфраструктуру в Краснодаре

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков рассказал, что в Краснодаре около 1,8 тыс. км дорог, 1 тыс. км из них имеют асфальтобетонное покрытие. В городе зарегистрировано 442 тыс. машин, при этом еще 200 тыс. автомобилей въезжают в него ежедневно. Коэффициент загрузки превышает предельный норматив в 2-2,5 раза.

«Среди ключевых проблем городской транспортной инфраструктуры — чрезмерное количество автомобилей, транспортные заторы, недостаточное количество парковок, отсутствие линий электротранспорта в новых районах Краснодара, большое количество общественного транспорта малой вместимости и несанкционированное движение по выделенным полосам», — заключил Беляков.

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Совместно с «Высшей школой экономики» в мэрии разработали программу поэтапного развития улично-дорожной сети города. Среди основных направлений указывают следующее:

  • обновление подвижного состава общественного транспорта;
  • строительство новых трамвайных линий и ремонт существующих;
  • ограничение въезда большегрузов в центр Краснодара;
  • обустройство новых выделенных полос для общественного транспорта;
  • внедрение комплексов фото- и видео- фиксации нарушений ПДД;
  • внедрение «умных» систем управления дорожным движением;
  • развитие парковок;
  • развитие велосипедного движения.

По мнению Белякова, это поможет на треть снизить простои в пробках и уровень транспортной нагрузки на автобусы, которые ездят в районы, где нет трамваев. Также, считает он, это поможет увеличить пропускную способность улиц на 20% и на четверть сократить загазованность, сообщили в пресс-службе мэрии 11 ноября.

Как писали Юга.ру, в краевой столице снова перенесли начало строительства трамвайной линии на улице Московской. Последний раз городские власти заявили, что планируют старт возведения в середине декабря.

Автомобили Инфраструктура Краснодар Общественный транспорт Пробки

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