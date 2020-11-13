Мэрия Краснодара: загруженность дорог в городе превышает норму в 2,5 раза

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков рассказал, что в Краснодаре около 1,8 тыс. км дорог, 1 тыс. км из них имеют асфальтобетонное покрытие. В городе зарегистрировано 442 тыс. машин, при этом еще 200 тыс. автомобилей въезжают в него ежедневно. Коэффициент загрузки превышает предельный норматив в 2-2,5 раза.

«Среди ключевых проблем городской транспортной инфраструктуры — чрезмерное количество автомобилей, транспортные заторы, недостаточное количество парковок, отсутствие линий электротранспорта в новых районах Краснодара, большое количество общественного транспорта малой вместимости и несанкционированное движение по выделенным полосам», — заключил Беляков.