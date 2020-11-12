После критики Первышова полиция Краснодара ответила, что женщину с молотком увезли медики и на нее завели дело

Напомним, 10 ноября около лицея № 4 женщина схватила восьмилетнего мальчика за капюшон и повела в подъезд, однако в ситуацию вмешалась очевидица. Тогда злоумышленница достала из папки молоток и начала угрожать расправой над прохожей, ее ребенком и схваченным мальчиком. После того как проходивший мимо молодой человек забрал у нее молоток, она скрылась.

Глава Краснодара Евгений Первышов 12 ноября сообщил, что в курсе произошедшего. По его данным, нападавшей оказалась бывшая завкафедрой педиатрии Медакадемии, а молоток у нее вырвал 11-классник. По словам местных жителей и руководства школы, на следующий день женщина снова ходила возле учебного учреждения и бросалась на детей. Люди пожаловались, что такое поведение длится довольно долго, но участковый не реагирует на ситуацию.