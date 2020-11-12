После критики Первышова полиция Краснодара ответила, что женщину с молотком увезли медики и на нее завели дело
Полиция Краснодара 12 ноября сообщила, что возбудила уголовное дело против женщины, которая с молотком напала на ребенка
Напомним, 10 ноября около лицея № 4 женщина схватила восьмилетнего мальчика за капюшон и повела в подъезд, однако в ситуацию вмешалась очевидица. Тогда злоумышленница достала из папки молоток и начала угрожать расправой над прохожей, ее ребенком и схваченным мальчиком. После того как проходивший мимо молодой человек забрал у нее молоток, она скрылась.
Глава Краснодара Евгений Первышов 12 ноября сообщил, что в курсе произошедшего. По его данным, нападавшей оказалась бывшая завкафедрой педиатрии Медакадемии, а молоток у нее вырвал 11-классник. По словам местных жителей и руководства школы, на следующий день женщина снова ходила возле учебного учреждения и бросалась на детей. Люди пожаловались, что такое поведение длится довольно долго, но участковый не реагирует на ситуацию.
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Позже в полиции уточнили, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия, опросила свидетелей и изъяла строительный молоток. В тот же день сотрудники МВД установили место проживания и личность нападавшей, которой оказалась 57-летняя местная жительница.
В пресс-службе УМВД по Краснодару отметили, что раньше в отношении женщины уже проводили проверки, а после одной из них ее даже помещали на лечение в специализированное медицинское учреждение.
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По факту нового нападения полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Женщину забрали в специализированное медицинское учреждение, где ее обследуют.
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