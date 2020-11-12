Стартовал юбилейный конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» 12 ноября объявил о начале ежегодного конкурса для представителей региональной медиасферы «Вместе в цифровое будущее»

К участию в конкурсе приглашают региональных журналистов и блогеров, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

В этом году конкурсу исполняется десять лет, партнером проекта стали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АО «Шнейдер Электрик» и группа «Интерфакс».

На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно, в номинациях:

печатная пресса;

радио и телевидение;

интернет-СМИ;

социальные медиа.

Участники из всех категорий СМИ и социальных медиа также могут подать свои работы в две специальные номинации. Schneider Electric станет партнером номинации «Кибербезопасность», а «Ростелеком» впервые объявит спецноминацию «Цифровой регион».

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» пройдет в два этапа: региональный и федеральный. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. Среди них пресс-секретарь Минцифры России Анна Ахмадиева, главный редактор «Интерфакса» Алексей Гапеев, обозреватель газеты «Известия» Роман Кильдюшкин, вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина и другие.

Итоги регионального этапа конкурса подведут в мае, федерального — в июне 2021 года. Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.