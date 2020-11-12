На Кубани анонсировали конференции о выживании для бизнеса

Онлайн-конференция «Свежевыживший. Бизнес в новой реальности» планирует собрать на своей площадке около 8 тыс. человек

Событие состоится в три дня: 26 ноября, 3 и 9 декабря. Дни будут посвящены разным темам: «Управление в мире хаоса», «Управление командой в новой реальности» и «Мышление предпринимателя 2020».

«Мы хотим показать примеры тех, кто смог проявить все свои предпринимательские способности и выжить во время так называемого коронакризиса. Надеемся, что это станет отличной мотивацией для тех, кто сейчас перестраивает свои бизнес процессы, а также для тех, кто сможет найти в себе ресурсы и начать свой бизнес», — сказала руководитель Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.