На Кубани анонсировали конференции о выживании для бизнеса
Онлайн-конференция «Свежевыживший. Бизнес в новой реальности» планирует собрать на своей площадке около 8 тыс. человек
Событие состоится в три дня: 26 ноября, 3 и 9 декабря. Дни будут посвящены разным темам: «Управление в мире хаоса», «Управление командой в новой реальности» и «Мышление предпринимателя 2020».
«Мы хотим показать примеры тех, кто смог проявить все свои предпринимательские способности и выжить во время так называемого коронакризиса. Надеемся, что это станет отличной мотивацией для тех, кто сейчас перестраивает свои бизнес процессы, а также для тех, кто сможет найти в себе ресурсы и начать свой бизнес», — сказала руководитель Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.
О бизнесе во время карантина:
Среди приглашенных спикеров:
- 4-кратный обладатель «Хрустальной совы», консультант в сфере продаж, маркетинга и управления Максим Поташев;
- известный менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года» Максим Батырев;
- управляющий партнер консалтинговой компании «Amadeus Group» Александр Фридман.
«Для 40% выживание — это уже успех»:
На виртуальных сценах конференции выступят:
- руководитель студии брендинга yulize.com Юлия Галынская;
- гендиректор Red Forward Group Максим Фролов;
- представитель Customers Support Иван Труфанов;
- основатель Andata Алексей Бирюков;
- основатель «Oil Energy» Дмитрий Зацепин;
- сооснователь сыроварни «Ипатов» Елена Ипатова;
- представитель бренда «Русский пармезан» Олег Сирота,
- предприниматель Гузель Санжапова, развивающая деревню Малый Турыш, чью продукцию закупает IKEA
- преподаватель программ Executive MBA Оксана Пикулева;
- создатель онлайн-платформы CarPrice Эдуард Гуринович.
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В конференции могут бесплатно участвовать физлица в возрасте от 18 лет, заинтересованные в запуске бизнеса в регионе, и субъекты МСП, зарегистрированные на территории края. Для участия в конференции обязательна регистрация на сайте. Узнать подробнее можно по телефону центра «Мой бизнес» 88619920368.
Мероприятие проводится краевым Фондом развития бизнеса Краснодарского края при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.
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