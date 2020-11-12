На Кубани анонсировали конференции о выживании для бизнеса

Партнерский Краснодарский край

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Онлайн-конференция «Свежевыживший. Бизнес в новой реальности» планирует собрать на своей площадке около 8 тыс. человек

Событие состоится в три дня: 26 ноября, 3 и 9 декабря. Дни будут посвящены разным темам: «Управление в мире хаоса», «Управление командой в новой реальности» и «Мышление предпринимателя 2020».

«Мы хотим показать примеры тех, кто смог проявить все свои предпринимательские способности и выжить во время так называемого коронакризиса.  Надеемся, что это станет отличной мотивацией для тех, кто сейчас перестраивает свои бизнес процессы,  а также для тех, кто сможет найти в себе ресурсы и начать свой бизнес», — сказала руководитель Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.

О бизнесе во время карантина:

Среди приглашенных спикеров:

  • 4-кратный обладатель «Хрустальной совы», консультант в сфере продаж, маркетинга и управления Максим Поташев;
  • известный менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года» Максим Батырев;
  • управляющий партнер консалтинговой компании «Amadeus Group» Александр Фридман.

«Для 40% выживание — это уже успех»:

На виртуальных сценах конференции выступят:

  • руководитель студии брендинга yulize.com Юлия Галынская;
  • гендиректор Red Forward Group Максим Фролов;
  • представитель Customers Support Иван Труфанов;
  • основатель Andata Алексей Бирюков;
  • основатель «Oil Energy» Дмитрий Зацепин;
  • сооснователь сыроварни «Ипатов» Елена Ипатова;
  • представитель бренда «Русский пармезан» Олег Сирота,
  • предприниматель Гузель Санжапова, развивающая деревню Малый Турыш, чью продукцию закупает IKEA
  • преподаватель программ Executive MBA Оксана Пикулева;
  • создатель онлайн-платформы CarPrice Эдуард Гуринович.

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В конференции могут бесплатно участвовать физлица в возрасте от 18 лет, заинтересованные в запуске бизнеса в регионе, и субъекты МСП, зарегистрированные на территории края. Для участия в конференции обязательна регистрация на сайте. Узнать подробнее можно по телефону центра «Мой бизнес» 88619920368.

Мероприятие проводится краевым Фондом развития бизнеса Краснодарского края при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

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