«Строительство соцобъектов должно опережать развитие города». Первышов посетил квартал «Достояние»

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

12 ноября мэр Краснодара Евгений Первышов посетил строительство детского сада, который планируют достроить весной 2021 года

Глава города посетил семейный квартал «Достояние». Он оценил ход работ по возведению детского сада с ясельными группами, темпы и качество строительства. Первышов отметил важность будущего соцобъекта.

«Проект очень яркий и интересный, он точно понравится детям и родителям. Фактически, здесь еще нет готовой массовой застройки, а детсад уже появится — это правильно. Строительство социальных объектов должно не просто догонять развитие города, но и где-то опережать его. Соседний участок зарезервирован под еще одну школу. Также застройщик планирует возвести еще два детсада. Это правильный подход. Сегодня жители ориентируются, прежде всего, на качество жизни. Наш город должен быть комфортным для всех», — сказал Первышов.

В Краснодаре уволили заведующую детсадом, которая устроила на работу семью и друзей:

На первом этаже будут размещены медицинский и пищеблок, прачечная, столярная мастерская и пост охраны. На втором — музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и педагога-психолога. Проект предусматривает современный фасад с объемными красочными элементами, большую благоустроенную территорию и современное оснащение для обучения детей.

В семейном квартале «Достояние» планируется построить три дошкольных учреждения по 300 мест и одну школу. За 17 лет работы «ЮгСтройИнвест» возвел не только 191 многоквартирный дом, но и 4 школы и 14 детских садов.

Благоустройство ГК «ЮгСтройИнвест» Детские сады Строительство

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

На Кубани продлили режим повышенной готовности до 1 декабря. Но банкеты на всякий случай запретили сразу до Нового года
Власти Краснодара рассказали о планах по развитию городских дорог
После критики Первышова полиция Краснодара ответила, что женщину с молотком увезли медики и на нее завели дело
На Кубани сотрудники ДПС за взятку занесли в рапорт, что сбитая женщина получила травму не в ДТП, а при падении с высоты
Под Краснодаром машина застряла на ограждении развязки
В Краснодаре на два месяца закроют проезд для машин на улице Октябрьской и введут реверсивное движение для общественного транспорта

Лента новостей

Статьи

Полковничьи водопады

Убегаем от реальности за красивыми фотографиями

Статьи

«Поставить антенны 5G, облучить до потери сознания, а потом чипировать»

Почему россияне боятся вышек сотовой связи?

Статьи Партнерский

Зеленое место

Территории Геленджика стали частью природного парка «Маркотх»

Реклама на портале