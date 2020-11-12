«Проект очень яркий и интересный, он точно понравится детям и родителям. Фактически, здесь еще нет готовой массовой застройки, а детсад уже появится — это правильно. Строительство социальных объектов должно не просто догонять развитие города, но и где-то опережать его. Соседний участок зарезервирован под еще одну школу. Также застройщик планирует возвести еще два детсада. Это правильный подход. Сегодня жители ориентируются, прежде всего, на качество жизни. Наш город должен быть комфортным для всех», — сказал Первышов.

Глава города посетил семейный квартал «Достояние». Он оценил ход работ по возведению детского сада с ясельными группами, темпы и качество строительства. Первышов отметил важность будущего соцобъекта.

В Краснодаре уволили заведующую детсадом, которая устроила на работу семью и друзей:

На первом этаже будут размещены медицинский и пищеблок, прачечная, столярная мастерская и пост охраны. На втором — музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и педагога-психолога. Проект предусматривает современный фасад с объемными красочными элементами, большую благоустроенную территорию и современное оснащение для обучения детей.

В семейном квартале «Достояние» планируется построить три дошкольных учреждения по 300 мест и одну школу. За 17 лет работы «ЮгСтройИнвест» возвел не только 191 многоквартирный дом, но и 4 школы и 14 детских садов.