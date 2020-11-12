Мэр Краснодара: напавшая на ребенка женщина с молотком была завкафедрой педиатрии, а полицейские не реагировали на заявления о ее агрессии

Краснодарский край

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12 ноября мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал инцидент с женщиной, которая набросилась на ребенка

Как писали Юга.ру, 10 ноября около лицея № 4 на восьмилетнего мальчика напала женщина. Она схватила его за капюшон и повела в подъезд. В ситуацию вмешалась очевидица, которая потребовала отпустить ребенка. Тогда женщина достала из своей папки молоток и начала угрожать расправой над прохожей, ее ребенком и схваченным мальчиком. После того как проходивший мимо молодой человек забрал у нее молоток, она скрылась.

В полиции начали проверку и установили личность подозреваемой. По данным ведомства, женщина часто вступает в конфликты с соседями.

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12 ноября случай нападения прокомментировал мэр Краснодара Евгений Первышов в своем телеграм-канале. Он сообщил, что нападавшей была бывшая завкафедрой педиатрии Медакадемии, а молоток у нее вырвал 11-классник. Глава города рассказал, что, по словам местных жителей и руководства школы, на следующий день женщина снова ходила возле учебного учреждения и бросалась на детей.

«Утверждают, что такая ситуация длится уже довольно долго. Соседи жалуются на то, что женщина ведет себя агрессивно, бегает по подъезду с топором. По их словам, участковый не реагирует на обращения, психиатрическое освидетельствование не проводилось», — добавил мэр.

Первышов сказал, что обратился в полицию с просьбой отреагировать и взял ситуацию под личный контроль:

«Обязательно нужно рассмотреть деятельность тех, кто не обращал внимание на просьбы жителей о помощи. Отдельное спасибо женщине и старшекласснику, которые помогли предотвратить возможную трагедию».

Безопасность Дети Евгений Первышов Краснодар Полиция

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