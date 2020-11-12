УРАЛСИБ запустил акцию для бизнеса «СASHBACK лишним не бывает!»

Акция проходит 1 по 30 ноября. В ней могут поучаствовать держатели уже действующих, либо оформленных в период действия акции бизнес-карт банка УРАЛСИБ. Для этого нужно оформить бизнес-карту клиентам, у которых ее нет, в течение ноября совершить покупки по карте в магазинах или через интернет на сумму не меньше, чем обычно клиент тратил ежемесячно с 1 июля по 30 сентября.

Если в этот период покупок не было или карта была открыта во время действия акции, то за ноябрь участник розыгрыша должен потратить минимум 5 тыс. рублей.

Итоги акции поведут не позднее 20 декабря. Денежные призы получат 70 победителей. Так, будет разыграно 5 призов по 20 тыс. рублей, 15 призов по 10 тыс. рублей, 50 призов по 5 тыс. рублей.

Все подробности акции можно узнать по телефону 8-800-700-77-16 или на сайте банка УРАЛСИБ.