В лобовом ДТП с двумя иномарками в Сочи пострадали три человека

Краснодарский край

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В Сочи 11 ноября столкнулись две иномарки, в результате пострадали три человека

Авария произошла в 16:56 в Адлерском районе на дороге в Красную Поляну. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota на полосе с односторонним движением развернулся и поехал навстречу машинам. В итоге произошло лобовое столкновение с Volkswagen.

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«В результате ДТП за медицинской помощью обратились три человека — пассажиры Volkswagen и водитель Toyota», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УВД по Сочи.

Как писали Юга.ру, 3 ноября в Сочи КамАЗ врезался в «Газель», в результате чего погиб человек.

ДТП Сочи

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