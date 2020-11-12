В лобовом ДТП с двумя иномарками в Сочи пострадали три человека

В Сочи 11 ноября столкнулись две иномарки, в результате пострадали три человека

Авария произошла в 16:56 в Адлерском районе на дороге в Красную Поляну. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota на полосе с односторонним движением развернулся и поехал навстречу машинам. В итоге произошло лобовое столкновение с Volkswagen.

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