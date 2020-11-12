Под Геленджиком собираются обследовать природные трещины в поиске новых источников водоснабжения

В 2020 году из отсутствия продолжительных осадков обмелели собственные источники водоснабжения в Геленджике и Новороссийске. Так, в Новороссийске подача воды на 70% зависит от Троицкого группового водопровода, на 30% — от собственных источников, среди которых есть Неберджаевское водохранилище и Пенайские источники. Уровень воды в первом водоеме достиг критического значения, а источники обмелели. В итоге было решено провести поиски новых источников водоснабжения.

Специалисты выяснили, что вода есть в «так называемых трещенных коллекторах, которые пролегают под Геленджиком и спускаются к морю».

«На сегодняшний день по результатам анализа архивной и фондовой геологической информации, предварительно выделены пять первоочередных перспективных участков. Они будут предметно изучены путем геолого-геофизических исследований в ближайшее время, работа уже начата и займет порядка четырех месяцев», — процитировал ТАСС пресс-службу Южморгеологии 11 ноября.

После того, как проведут анализ уровня запасов воды и ее качества, планируется пробурлить опытные скважины для наблюдений за объемами воды в течение года.

Напомним, в июле из-за засухи в Геленджике, Новороссийске и Ейске начали давать воду по графику. А в реке Кубани под Краснодаром из-за нее погибли более 25 тыс. мальков. Похожая ситуация сложилась в одном из каналов в Адыгеи. Эксперты отмечали, что причиной мора рыб стало продолжительное отсутствие осадков. Также в сентябре из-за сильной засухи пересохло Кипарисовое озеро в Анапе.