Под Геленджиком собираются обследовать природные трещины в поиске новых источников водоснабжения

Краснодарский край

Распечатать

11 ноября в Южморгеологии рассказали, как планируют решать проблему недостатка источников водоснабжения

В 2020 году из отсутствия продолжительных осадков обмелели собственные источники водоснабжения в Геленджике и Новороссийске. Так, в Новороссийске подача воды на 70% зависит от Троицкого группового водопровода, на 30% — от собственных источников, среди которых есть Неберджаевское водохранилище и Пенайские источники. Уровень воды в первом водоеме достиг критического значения, а источники обмелели. В итоге было решено провести поиски новых источников водоснабжения.

Читайте также:

Специалисты выяснили, что вода есть в «так называемых трещенных коллекторах, которые пролегают под Геленджиком и спускаются к морю».

«На сегодняшний день по результатам анализа архивной и фондовой геологической информации, предварительно выделены пять первоочередных перспективных участков. Они будут предметно изучены путем геолого-геофизических исследований в ближайшее время, работа уже начата и займет порядка четырех месяцев», — процитировал ТАСС пресс-службу Южморгеологии 11 ноября.

После того, как проведут анализ уровня запасов воды и ее качества, планируется пробурлить опытные скважины для наблюдений за объемами воды в течение года.

Напомним, в июле из-за засухи в Геленджике, Новороссийске и Ейске начали давать воду по графику. А в реке Кубани под Краснодаром из-за нее погибли более 25 тыс. мальков. Похожая ситуация сложилась в одном из каналов в Адыгеи. Эксперты отмечали, что причиной мора рыб стало продолжительное отсутствие осадков. Также в сентябре из-за сильной засухи пересохло Кипарисовое озеро в Анапе.

Водоснабжение Геленджик Новороссийск

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

Синоптик объяснил, как образовалась четкая линия облаков на горизонте над Краснодаром
На Кубани за сутки от коронавируса умерли пять человек
Глава Адыгеи потребовал наладить оповещение граждан о результатах их тестов на COVID-19
На Кубани число заболевших ковидом превысило 19 тыс. человек
В лобовом ДТП с двумя иномарками в Сочи пострадали три человека
В Горячем Ключе поезд травмировал мужчину, когда он пролезал под вагоном на станции

Лента новостей

Статьи

Полковничьи водопады

Убегаем от реальности за красивыми фотографиями

Статьи

«Поставить антенны 5G, облучить до потери сознания, а потом чипировать»

Почему россияне боятся вышек сотовой связи?

Статьи Партнерский

Зеленое место

Территории Геленджика стали частью природного парка «Маркотх»

Реклама на портале