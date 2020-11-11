В Сочи второклассник получил рваную рану живота в школе
В Сочи учащийся второго класса получил травму на школьной перемене
Инцидент произошел накануне в школе № 53 в Адлерском районе, подтвердили 11 ноября порталу Юга.ру общеобразовательном учреждении. Информацию передали в правоохранительные органы.
В УВД Сочи уточнили, что мальчик бегал на перемене и налетел на дверную ручку. Травмированного ребенка доставили в детскую больницу.
«У мальчика рваная рана живота и ушиб», — сообщил источник в медучреждении.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре возбудили дело после травмы ребенка во время занятия в школе танцев.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Читайте также
Почему россияне боятся вышек сотовой связи?