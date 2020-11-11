В Сочи второклассник получил рваную рану живота в школе

Краснодарский край

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В Сочи учащийся второго класса получил травму на школьной перемене

Инцидент произошел накануне в школе № 53 в Адлерском районе, подтвердили 11 ноября порталу Юга.ру общеобразовательном учреждении. Информацию передали в правоохранительные органы.

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В УВД Сочи уточнили, что мальчик бегал на перемене и налетел на дверную ручку. Травмированного ребенка доставили в детскую больницу.

«У мальчика рваная рана живота и ушиб», — сообщил источник в медучреждении.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре возбудили дело после травмы ребенка во время занятия в школе танцев.

Дети Происшествия Сочи

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