«Ростелеком» анонсировал онлайн-конференцию по управлению данными
25 и 26 ноября «Ростелеком» проведет онлайн-конференцию по управлению данными DataTalks 2.0
Участники события познакомятся с методами эффективного управления данными, узнают, как строятся хранилища данных и какие проблемы волнуют ведущих директоров по управлению данными (Chief Data Officer, CDO) в РФ.
Конференцию DataTalks 2.0 поддержат партнеры: Accenture, Arenadata, Adastra, DIS Group, HFLabs, Qlik. Первый день пройдет в формате лектория для начинающих специалистов отрасли. Слушатели узнают, как и зачем управлять данными в современном мире, и смогут задать вопросы специалистам отрасли.
Второй день пройдет в формате диалога с CDO таких крупных компаний, как «Ростелеком», ВТБ, «Газпромнефть», «Теле2», «Леруа Мерлен», «Магнит», Lamoda, «Райффайзен банк». Самые успешные CDO страны обсудят системы управления данными, внедрение дата-ориентированной культуры (Data-Driven) в корпорациях и затронут другие острые темы.
«Добро пожаловать в капитализм скрытого наблюдения»:
«Еще несколько лет назад во многих компаниях управление данными было преимущественно ИТ-функцией, когда ключевой задачей было построение хранилища данных. От построения хранилища до получения измеримого бизнес-результата очень далеко. Сейчас от CDO требуется понимание бизнес-реалий компании и глубокое погружение в операционные процессы, чтобы создавать значимый для организации результат. Второй год подряд мы проводим конференцию DataTalks, где вместе с партнерами делимся экспертными знаниями: как создать и реализовать эффективную стратегию управления данными, которая принесет компании прибыль. В этот раз мы решили расширить мероприятие и пригласить на него CDO из различных отраслей и компаний», — рассказал директор по управлению данными «Ростелекома» Сергей Носов.
Участие в DataTalks 2.0 бесплатное. При регистрации участник получит возможность задать вопрос спикерам и CDO. Видеозаписи лекций и круглых столов будут доступны после завершения события. Программа и регистрация доступны по ссылке.
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