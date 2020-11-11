«Ростелеком» анонсировал онлайн-конференцию по управлению данными

Участники события познакомятся с методами эффективного управления данными, узнают, как строятся хранилища данных и какие проблемы волнуют ведущих директоров по управлению данными (Chief Data Officer, CDO) в РФ.

Конференцию DataTalks 2.0 поддержат партнеры: Accenture, Arenadata, Adastra, DIS Group, HFLabs, Qlik. Первый день пройдет в формате лектория для начинающих специалистов отрасли. Слушатели узнают, как и зачем управлять данными в современном мире, и смогут задать вопросы специалистам отрасли.

Второй день пройдет в формате диалога с CDO таких крупных компаний, как «Ростелеком», ВТБ, «Газпромнефть», «Теле2», «Леруа Мерлен», «Магнит», Lamoda, «Райффайзен банк». Самые успешные CDO страны обсудят системы управления данными, внедрение дата-ориентированной культуры (Data-Driven) в корпорациях и затронут другие острые темы.