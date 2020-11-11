В Краснодаре от коронавируса умерли две местные жительницы

Оперштаб Краснодарского края 11 ноября сообщил о смерти двух пациенток с диагнозом «коронавирус»

Напомним, 11 ноября оперштаб Кубани впервые сообщил о 150 новых случаях коронавируса, которые зарегистировали в крае за минувшие сутки. В ковид-госпиталях региона скончались еще два пациента.

Первый летальный случай произошел в Специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара. Там умерла 67-летняя жительница краевого центра с двусторонней полисегментарной пневмонией и подтвержденным COVID-19. Когда состояние пенсионерки стало ухудшаться, врачи подключили ее к ИВЛ, однако спасти женщину не удалось.

Смерть второго инфицированного зарегистировали в Краевом клиническом госпитале ветеранов войн. Там скончалась 61-летняя жительница Краснодара. Диагнозы женщины: двусторонняя полисегментарная пневмония, коронавирус, гипертония и хроническая сердечная недостаточность.