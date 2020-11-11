В управлении мусульман Адыгеи и Кубани рассказали о принципах заключения религиозного брака

В Духовном управлении мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края 10 ноября прокомментировали сообщения о запрете межконфессиональных браков

Заключение совета улемов ДУМ РФ было опубликовано на сайте ДУМ еще летом, но в СМИ эту тему начали обсуждать только накануне. В документе отмечается, что межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания, на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства конкретного случая.

Заместитель муфтия Адыгеи и Краснодарского края Ибрагим Шхалахов отметил, что в регионе традиционно религиозные браки заключаются между мусульманами, межконфессиональные — единичные случаи. Перед каждой церемонией проводится беседа, выясняется вероисповедание молодоженов, объясняется серьезность обряда и важность соблюдения всех обязательств в семейной жизни. «У нас есть случаи заключения межконфессионального брака, но они единичны. В основном девушки являются христианками и выходят замуж за мусульман. И мы сразу оговариваем главные условия, когда можем провести религиозный обряд бракосочетания в этом случае. Главное, чтобы девушка была верующая, то есть верила в бога, была порядочной и целомудренной», — отметил Ибрагим Шхалахов.

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Он заметил, что в последнее время возросло число религиозных браков, в мечети приходит много молодежи, но встречаются и случаи, когда люди старшего возраста, заключившие светский брак в советское время, обращаются с просьбой совершить религиозный обряд бракосочетания. «Особенно много свадеб летом-осенью, бывает, что за день я провожу до восьми обрядов. Но сейчас, в период пандемии, у нас во всех мечетях введены ограничительные меры, и мы следим за их соблюдением, чтобы не было скопления людей», — сказал заместитель муфтия. По его словам, если девушка признает существование одного единого Бога, принимает Иисуса и Мухаммада как Божьих посланников и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана, то она вправе вступить в брак с мусульманином.