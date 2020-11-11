В Краснодаре начали проектирование нового детсада в районе улицы Дорожной

Партнерский Краснодарский край

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Компания ССК планирует построить новый детский сад в районе улицы Дорожной между поселками Краснодарским и Индустриальным

Образовательное учреждение, рассчитанное на 250 воспитанников, появится на территории ЖК «Дыхание». Землю под детсад застройщик безвозмездно передал в муниципальную собственность в 2019 году.

«Сейчас по заказу ССК ведется проектирование детского сада и сбор документов для государственной экспертизы. Строительство объекта планируется в рамках нацпроекта «Демография», — сообщил гендиректор ССК Александр Мелишев.

Для строительства детсада выделен участок площадью 0,9 га. В здании предусмотрят игровые комнаты со спальнями, пищеблок, спортивный и актовый залы, медкабинет. На территории сделают спортивные площадки.

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Помимо детсада в ЖК «Дыхание» планируется построить и школу на 1550 мест, ее проект сейчас также готовят по заказу ССК.

«Мы ориентированы на комплексную застройку территорий. Строительство образовательных учреждений предусмотрено в рамках сразу нескольких наших проектов», — отметил Мелишев.

Компания ССК строит ЖК «Дыхание» в районе улицы Дорожной на площади 39 га; в рамках первой очереди сейчас возводят 9-этажные дома. Как сообщали Юга.ру, в октябре застройщик планировал отремонтировать 1,2 км дороги в том же районе.

Благоустройство Детские сады Краснодар Строительство

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