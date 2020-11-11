В Краснодаре начали проектирование нового детсада в районе улицы Дорожной

Компания ССК планирует построить новый детский сад в районе улицы Дорожной между поселками Краснодарским и Индустриальным

Образовательное учреждение, рассчитанное на 250 воспитанников, появится на территории ЖК «Дыхание». Землю под детсад застройщик безвозмездно передал в муниципальную собственность в 2019 году.

«Сейчас по заказу ССК ведется проектирование детского сада и сбор документов для государственной экспертизы. Строительство объекта планируется в рамках нацпроекта «Демография», — сообщил гендиректор ССК Александр Мелишев.

Для строительства детсада выделен участок площадью 0,9 га. В здании предусмотрят игровые комнаты со спальнями, пищеблок, спортивный и актовый залы, медкабинет. На территории сделают спортивные площадки.