В Краснодаре начали проектирование нового детсада в районе улицы Дорожной
Компания ССК планирует построить новый детский сад в районе улицы Дорожной между поселками Краснодарским и Индустриальным
Образовательное учреждение, рассчитанное на 250 воспитанников, появится на территории ЖК «Дыхание». Землю под детсад застройщик безвозмездно передал в муниципальную собственность в 2019 году.
«Сейчас по заказу ССК ведется проектирование детского сада и сбор документов для государственной экспертизы. Строительство объекта планируется в рамках нацпроекта «Демография», — сообщил гендиректор ССК Александр Мелишев.
Для строительства детсада выделен участок площадью 0,9 га. В здании предусмотрят игровые комнаты со спальнями, пищеблок, спортивный и актовый залы, медкабинет. На территории сделают спортивные площадки.
Помимо детсада в ЖК «Дыхание» планируется построить и школу на 1550 мест, ее проект сейчас также готовят по заказу ССК.
«Мы ориентированы на комплексную застройку территорий. Строительство образовательных учреждений предусмотрено в рамках сразу нескольких наших проектов», — отметил Мелишев.
Компания ССК строит ЖК «Дыхание» в районе улицы Дорожной на площади 39 га; в рамках первой очереди сейчас возводят 9-этажные дома. Как сообщали Юга.ру, в октябре застройщик планировал отремонтировать 1,2 км дороги в том же районе.
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