В Сочи жители и застройщики Бытхи обсудили развитие микрорайона

Партнерский Краснодарский край

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7 ноября жители Бытхи вместе с представителями строительных компаний обсудили проект комплексного развития своего микрорайона

Здесь планируется строительство жилых домов, школы на 1100 мест, детсада на 300 мест, поликлиники, нового городского парка площадью 4,5 га и создание социальной и коммунальной инфраструктур. Во время встречи было решено создать рабочую группу для дальнейшего взаимодействия.

Все желающие смогли напрямую задать вопросы, высказать пожелания и поделиться опасениями. Большинство поддерживают проект: люди хотят жить в современном и благоустроенном районе. Но некоторые боятся, что на Бытхе «вырастут очередные каменные джунгли, резко увеличится число жителей — а ведь мест в школе и детских садах и так не хватает». Среди возможных проблем называли нагрузку на коммунальные сети, нехватку парковочных мест, пробки.

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Строители разъяснили, что проект, реализуемый на Северном склоне Бытхи, представляет собой альтернативу хаотичной точечной застройке, которая обычно и приводит к проблемам. Комплексное развитие территории предполагает не просто возведение жилья, но и создание социальной и коммунальной инфраструктур.

Жилые комплексы займут лишь 10 га из 35 га, на остальной площади разместятся соцобъекты. Помимо упомянутых школы и детсада планируется построить поликлинику, которая сможет принять за смену не менее 200 человек. Все эти объекты будут муниципальными. В микрорайоне появятся паркинг и автостоянки, торговый центр, общедоступные зеленые зоны и места для прогулок. Один из пунктов проекта — инженерная защита для укрепления склонов.

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Новые объекты не будут подключаться к уже существующим сетям микрорайона и не увеличат нагрузку. В микрорайоне будут построены современные системы электро- и водоснабжения, канализации и отвод ливневых стоков, собственная локальная котельная. Это поможет решить давние коммунальные проблемы некоторых жителей. Например, несколько домов в районе улицы Амбровой, которые сейчас используют канализационные септики, будут за счет застройщика подключены к водо- и газоснабжению.

Уже сейчас с учетом пожеланий жильцов проводятся ремонт и благоустройство домов и придомовой территории на улицах Амбровой и Ясногорской. К примеру, в доме №14 по Ясногорской началась реконструкция двора, включая замену старого асфальта на брусчатку на придомовой территории, сооружение парковки и отведения сточных и ливневых вод. Для детей в планах сделать новую площадку с резиновым покрытием, горкой, качелями и другими аттракционами.

По улице Амбровой строители уже реконструировали водосток и ливневую канализацию и построили тротуар — получился настоящий терренкур. Работы продолжаются. 

Благоустройство Детские сады Жилье Сочи Строительство Школа

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