В Сочи жители и застройщики Бытхи обсудили развитие микрорайона

Здесь планируется строительство жилых домов, школы на 1100 мест, детсада на 300 мест, поликлиники, нового городского парка площадью 4,5 га и создание социальной и коммунальной инфраструктур. Во время встречи было решено создать рабочую группу для дальнейшего взаимодействия. Все желающие смогли напрямую задать вопросы, высказать пожелания и поделиться опасениями. Большинство поддерживают проект: люди хотят жить в современном и благоустроенном районе. Но некоторые боятся, что на Бытхе «вырастут очередные каменные джунгли, резко увеличится число жителей — а ведь мест в школе и детских садах и так не хватает». Среди возможных проблем называли нагрузку на коммунальные сети, нехватку парковочных мест, пробки.

Строители разъяснили, что проект, реализуемый на Северном склоне Бытхи, представляет собой альтернативу хаотичной точечной застройке, которая обычно и приводит к проблемам. Комплексное развитие территории предполагает не просто возведение жилья, но и создание социальной и коммунальной инфраструктур. Жилые комплексы займут лишь 10 га из 35 га, на остальной площади разместятся соцобъекты. Помимо упомянутых школы и детсада планируется построить поликлинику, которая сможет принять за смену не менее 200 человек. Все эти объекты будут муниципальными. В микрорайоне появятся паркинг и автостоянки, торговый центр, общедоступные зеленые зоны и места для прогулок. Один из пунктов проекта — инженерная защита для укрепления склонов.

Новые объекты не будут подключаться к уже существующим сетям микрорайона и не увеличат нагрузку. В микрорайоне будут построены современные системы электро- и водоснабжения, канализации и отвод ливневых стоков, собственная локальная котельная. Это поможет решить давние коммунальные проблемы некоторых жителей. Например, несколько домов в районе улицы Амбровой, которые сейчас используют канализационные септики, будут за счет застройщика подключены к водо- и газоснабжению.



Уже сейчас с учетом пожеланий жильцов проводятся ремонт и благоустройство домов и придомовой территории на улицах Амбровой и Ясногорской. К примеру, в доме №14 по Ясногорской началась реконструкция двора, включая замену старого асфальта на брусчатку на придомовой территории, сооружение парковки и отведения сточных и ливневых вод. Для детей в планах сделать новую площадку с резиновым покрытием, горкой, качелями и другими аттракционами.

По улице Амбровой строители уже реконструировали водосток и ливневую канализацию и построили тротуар — получился настоящий терренкур. Работы продолжаются.