Майкоп претендует на звание столицы «Тотального диктанта»
Организаторы международной культурно-образовательной акции в Майкопе 10 ноября решили бороться за титул столицы «Тотального диктанта»
В этом году за звание столицы «Тотального диктанта» конкурируют 14 городов: Стамбул, Калининград, Волгоград, Саранск, Томск, Салехард, Якутск, Ярославль, Берлин, Рязань, Нур-Султан, Ижевск и Майкоп.
Победитель будет определен на основе итогов голосования, которое пройдет с 10 по 24 ноября на сайте totaldict.ru. Всего будет отобрано пять городов, претендующих на звание столицы акции. Финалисты представят свои презентации компетентному жюри, которое определит победителя.
Статус победителя конкурса дает городу возможность организовать главную площадку акции, на которой текст прочтет его автор. В 2021 году для диктанта выбрали тексты Дмитрия Глуховского, написавшего постапокалиптическую серию «Вселенная Метро 2033», антиутопию «Будущее», мистические «Сумерки» и реалистический роман «Текст». Диктант состоится 10 апреля.
«Россия — страна многих народов, которых объединяет русский язык, литература, общее культурное пространство. Русский язык — это и родной язык, и язык межнационального общения, транслятор культуры и общий культурный код огромной страны. Наша задача — привнести в акцию национальный горизонт. Добавить вкус, цвет, запахи и звуки, пейзажи и горы, характеры Северного Кавказа. Голосуйте за Майкоп, и над нашим городом закружит дельтаплан с надписью «Писать грамотно — это модно!», — прокомментировала порталу Юга.ру координатор проекта в Майкопе Индира Нефляшева.
Адыгея впервые присоединилась к акции «Тотальный диктант» в 2014 году, и с тех пор проводит эту акцию ежегодно.
Напомним, в 2020 году ежегодную акцию по проверке грамотности из-за пандемии впервые перенесли с весны на осень — диктант состоялся 17 октября, а жители большинства городов могли принять участие в нем только в виртуальном формате.
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