Майкоп претендует на звание столицы «Тотального диктанта»

Победитель будет определен на основе итогов голосования, которое пройдет с 10 по 24 ноября на сайте totaldict.ru . Всего будет отобрано пять городов, претендующих на звание столицы акции. Финалисты представят свои презентации компетентному жюри, которое определит победителя.

В этом году за звание столицы «Тотального диктанта» конкурируют 14 городов: Стамбул, Калининград, Волгоград, Саранск, Томск, Салехард, Якутск, Ярославль, Берлин, Рязань, Нур-Султан, Ижевск и Майкоп.

Статус победителя конкурса дает городу возможность организовать главную площадку акции, на которой текст прочтет его автор. В 2021 году для диктанта выбрали тексты Дмитрия Глуховского, написавшего постапокалиптическую серию «Вселенная Метро 2033», антиутопию «Будущее», мистические «Сумерки» и реалистический роман «Текст». Диктант состоится 10 апреля.

«Россия — страна многих народов, которых объединяет русский язык, литература, общее культурное пространство. Русский язык — это и родной язык, и язык межнационального общения, транслятор культуры и общий культурный код огромной страны. Наша задача — привнести в акцию национальный горизонт. Добавить вкус, цвет, запахи и звуки, пейзажи и горы, характеры Северного Кавказа. Голосуйте за Майкоп, и над нашим городом закружит дельтаплан с надписью «Писать грамотно — это модно!», — прокомментировала порталу Юга.ру координатор проекта в Майкопе Индира Нефляшева.

Адыгея впервые присоединилась к акции «Тотальный диктант» в 2014 году, и с тех пор проводит эту акцию ежегодно.

Напомним, в 2020 году ежегодную акцию по проверке грамотности из-за пандемии впервые перенесли с весны на осень — диктант состоялся 17 октября, а жители большинства городов могли принять участие в нем только в виртуальном формате.