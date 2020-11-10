В Сочи горные курорты облюбовали голодные медведи

Краснодарский край

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В горах Сочи в ноябре повысилась миграционная активность медведей

Животные ходят по тропам горных курортов и активно ищут корм, чтобы накопить жир перед спячкой. Молодого медведя сняли в Красной Поляне на туристическом маршруте «Озерный траверз» и выложили видео в сеть

«Медведь успешно используют присутствие людей в своих интересах. Они выходят к жилью, становятся частыми гостями на туристических стоянках. Напоминаем, что попытки подкормить, сфотографировать животное приводят к проблемам: животные постепенно теряют навыки жизни в дикой природе и предпочитают легкую добычу из мусорных контейнеров», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе Кавказского заповедника.

В заповеднике напомнили, что из-за беспечного поведения людей в лесах Кавказа может появиться группировка медведей-мусорщиков. Как писали Юга.ру, в октябре в Сочи начали выходить голодные медведи. Всего на курорте в 2020 году животные около 50 раз выходили к людям.

Кроме того, в мае и июне в горах Красной Поляны засняли на видео, как медведь гулял по территории курорта, опустевшей из-за карантина по коронавирусу. В середине июля местные жители заметили медведя в районе села Солохаул и вынудили его уйти. В конце июля байкер на горной тропе повстречал семью медведей. А в начале августа больной медведь вышел из леса к сотрудникам ДПС на посту «Магри».

Животные Сочи

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