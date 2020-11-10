Минэкономразвития РФ объявил о пересмотре перечня обучающих программ в сфере бизнеса
Минэкономразвития РФ пересмотрит нынешний перечень образовательных бизнес-программ и добавит новые
Это планируется для создания в регионах структурированной системы обучения, которая прописана в новой редакции нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На Кубани эту работу выполняют департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края и краевой Фонд развития бизнеса.
В результате их деятельности два года действует бесплатная «Школа молодого предпринимательства», а в проекте «Наставничество» жители могут получить советы по развитию своего дела от опытных бизнесменов и топ-менеджеров крупных компаний.
Женское дело:
Программы рассчитаны на следующие группы:
- действующие предприниматели;
- школьники;
- безработные;
- инвалиды;
- женщины;
- молодые люди до 30 лет и студенты;
- воспитанники детских домов;
- военнослужащие в запасе;
- люди старше 45 лет.
Узнать подробнее можно на сайте Мойбизнес.рф.
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