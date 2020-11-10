Минэкономразвития РФ объявил о пересмотре перечня обучающих программ в сфере бизнеса

Партнерский Краснодарский край

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Минэкономразвития РФ пересмотрит нынешний перечень образовательных бизнес-программ и добавит новые

Это планируется для создания в регионах структурированной системы обучения, которая прописана в новой редакции нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На Кубани эту работу выполняют департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края и краевой Фонд развития бизнеса.

В результате их деятельности два года действует бесплатная «Школа молодого предпринимательства», а в проекте «Наставничество» жители могут получить советы по развитию своего дела от опытных бизнесменов и топ-менеджеров крупных компаний.

Женское дело:

Программы рассчитаны на следующие группы:

  • действующие предприниматели;
  • школьники;
  • безработные;
  • инвалиды;
  • женщины;
  • молодые люди до 30 лет и студенты;
  • воспитанники детских домов;
  • военнослужащие в запасе;
  • люди старше 45 лет.

Узнать подробнее можно на сайте Мойбизнес.рф

Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес Министерство экономического развития РФ Образование Экономика

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