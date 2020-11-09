На Кубани к середине недели похолодает до -4 °С

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 10 по 12 ноября

В Краснодаре 10 ноября переменная облачность. Ночью и утром временами небольшой дождь, в низинах и у водоемов возможен туман. Ветер северной четверти 4-9 м/с, температура воздуха ночью составит 4-6 °С, днем — 10…12 °С.

В целом по краю во вторник также переменная облачность и местами небольшие дожди. Температура воздуха ночью опустится до 3-8 °С, в предгорных районах — до -2…3 °С, днем — 8-13 °С. На Черноморском побережье без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с с порывами до 12-17 м/с, днем в Новороссийске — до 20 м/с. Ночью столбики термометров покажут 6-11 °С, днем — 12-17 °С.

По данным краевого гидрометцентра, 11 и 12 ноября в регионе без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ночью в среду температура составит 1-6 °С, в четверг — до -4…1 °С. Днем воздух прогреется до 5-10 °С.

На Черноморском побережье в среду и четверг без существенных осадков, ветер 12-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-9 °С, днем — 12-17 °С.