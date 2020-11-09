В Краснодаре убрали две незаконные свалки

Краснодарский край

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В Карасунском округе Краснодара после проверки прокуратуры ликвидировали незаконные свалки

Во время проверки прокуратура Карасунского округа Краснодара нашла незаконное размещение отходов на пяти земельных участках. Накопления мусора являлись стихийными и угрожали окружающей среде, в том числе почвенному покрову и водным объектам. Это нарушило требование ФЗ «Об охране окружающей среды».

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Против двух собственников земельных участков прокуратура внесла представления об устранении нарушений природоохранного и земельного законодательства. Позже участки привели в порядок и ликвидировали свалки, сообщили 9 ноября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, 29 октября в соцсетях появились кадры с незаконной свалкой опасных отходов под Краснодаром.

Краснодар Мусор Прокуратура

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