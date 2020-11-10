На Кубани винодел проиграл суд, через который хотел получить 9,5 млрд рублей с МВД и Минфина России

В Темрюкском районе находится винодельня «Юбилейная», которая выпускала до 6 млн бутылок в год. Выручка компании в 2018 году составила 1,2 млрд рублей. 99% акций винодельни принадлежит бывшему депутату из Адыгеи Асланбию Нагою. В октябре 2019 года бизнесмена отправили под домашний арест и завели против него уголовное дело по ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство).

Бизнесмена обвиняли в том, что в 2018 году он заключил договор о поставке компании «Кристалл» алкоголя с отсрочкой платежа на 1 млрд рублей, но деньги по сделке не поступили на счет «Юбилейной». Следствие считает, что владелец таким образом вывел активы. Нагой не признал себя виновным и заявил, что сделка была законной и экономически обоснованной. По его мнению, банкротство винодельни спровоцировали кредиторы, в том числе банк «Кубань Кредит», который потребовал досрочно погасить крупные займы.