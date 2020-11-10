На Кубани винодел проиграл суд, через который хотел получить 9,5 млрд рублей с МВД и Минфина России
Арбитражный суд Краснодарского края отказал кубанскому виноделу Асланбию Нагою в удовлетворении иска о взыскании упущенной выгоды в размере 9,5 млрд рублей
В Темрюкском районе находится винодельня «Юбилейная», которая выпускала до 6 млн бутылок в год. Выручка компании в 2018 году составила 1,2 млрд рублей. 99% акций винодельни принадлежит бывшему депутату из Адыгеи Асланбию Нагою. В октябре 2019 года бизнесмена отправили под домашний арест и завели против него уголовное дело по ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство).
Бизнесмена обвиняли в том, что в 2018 году он заключил договор о поставке компании «Кристалл» алкоголя с отсрочкой платежа на 1 млрд рублей, но деньги по сделке не поступили на счет «Юбилейной». Следствие считает, что владелец таким образом вывел активы. Нагой не признал себя виновным и заявил, что сделка была законной и экономически обоснованной. По его мнению, банкротство винодельни спровоцировали кредиторы, в том числе банк «Кубань Кредит», который потребовал досрочно погасить крупные займы.
Нагой подал в арбитраж заявление о проведении процедуры банкротства и указал, что у него остались «неисполненные денежные обязательства» перед кредиторами на сумму 3 млрд 351 млн 785 тыс. рублей.
В конце декабря 2019 года в суд поступил иск от ООО «Кристалл» из Адыгеи, однако позже истца заменили на процессуального правопреемника — главу фермерско-крестьянского хозяйства Асланбия Нагоя. Истец в качестве соответчика также требовал привлечь Российскую Федерацию в лице МВД России.
В ноябре 2020 года Арбитражный суд Краснодарского края отказал Нагою в удовлетворении иска о взыскании упущенной выгоды — 9 млрд 504 млн 730 тыс. рублей. Ответчиками в деле проходили банк «Кубань Кредит», управление МВД России по Краснодарскому краю и Минфин России в лице управления федерального казначейства по Краснодарскому краю, сообщило ИА REGNUM 9 ноября. В рамках банкротного дела производство прекратили. Собственником винодельни на 99,9% является ООО «Агрофирма «Юбилейная», основной владелец которой — московское ООО «Техностанкомаш» (доля — 99,9%). Оставшаяся часть — у ПАО «Абрау Дюрсо».
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