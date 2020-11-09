Жителям центра Сочи на три дня отключили горячую воду

В Сочи 9 ноября на три дня отключили горячую воду из-за работ на сетях самой крупной городской котельной

Ремонт планируют провести с 9 по 11 ноября, перед началом отопительного сезона.

«В связи с этим подача горячего водоснабжения будет частично прекращена у абонентов на 12 улицах», — сообщили в МУП «Сочитеплоэнерго».

Без горячей воды останутся жители улиц Поярко, Соколова, Театральной, Нагорной, Войкова, Курортного проспекта и других. Полный список можно посмотреть в инстаграме «Сочитеплоэнерго». В компании напомнили, что весной на курорте двухнедельный плановый профилактический ремонт котельных перенесли из-за карантина, а затем — из-за курортного сезона.