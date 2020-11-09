Жителям центра Сочи на три дня отключили горячую воду
В Сочи 9 ноября на три дня отключили горячую воду из-за работ на сетях самой крупной городской котельной
Ремонт планируют провести с 9 по 11 ноября, перед началом отопительного сезона.
«В связи с этим подача горячего водоснабжения будет частично прекращена у абонентов на 12 улицах», — сообщили в МУП «Сочитеплоэнерго».
Без горячей воды останутся жители улиц Поярко, Соколова, Театральной, Нагорной, Войкова, Курортного проспекта и других. Полный список можно посмотреть в инстаграме «Сочитеплоэнерго». В компании напомнили, что весной на курорте двухнедельный плановый профилактический ремонт котельных перенесли из-за карантина, а затем — из-за курортного сезона.
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Старт отопительного сезона в городе намечен на середину ноября. Обычно к этому времени среднесуточная температура воздуха на курорте опускается до 8 °С.
В пресс-службе мэрии Сочи рассказали, что в поселке Красная Поляна отопительный сезон начался раньше обычного — 2 ноября. Это связано с резким похолоданием в горном кластере курорта.
Как писали Юга.ру, ночью 2 ноября в горах Красной Поляны выпал первый в этом сезоне снег. Высота снежного покрова превысила 20 см.
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