В центре Краснодара временно отключат светофоры

Краснодарский край

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9 ноября на пересечении улиц Калинина и Чкалова в Краснодаре не будут работать светофоры

Светофоры выключат из-за ремонта оборудования.

«На пересечении улиц Калинина и Чкалова временно отключат электронные регулировщики для проведения работ по замене оборудования, в том числе дорожных контроллеров», — прокомментировали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства 9 ноября.

Светофоры не будут работать с 9 ноября до 16:00 13 ноября. На перекрестке будут дежурить сотрудники дорожно-постовой службы ГИБДД. Ремонт техники выполнит унитарное предприятие «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», рассказали 9 ноября в пресс-службе администрации Краснодара.

Ранее Юга.ру представили ответ мэрии на вопросы о ремонте дорожных ям: по какому принципу их отбирают для починки, при каких условиях нельзя вести работы и куда следует обращаться автомобилистам, попавшим в яму. Оказалось, что длина ямы не должна превышать 15 см, а гарантия на ее ремонт действует всего год. Другие подробности читайте здесь.

Дороги Краснодар Транспорт

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