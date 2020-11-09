Власти Краснодара решили изменить правила благоустройства, чтобы убрать с улиц рекламные указатели

9 ноября в администрации Краснодара обсудили правомерность установки рекламных указателей возле дорог и тротуаров

Напомним, в конце октября в мэрии города обратили внимание на большое оличество рекламных конструкций в городе, которые устанавливает в том числе департамент транспорта и дорожного хозяйства. По мнению мэра Краснодара Евгения Первышова, такие указатели давно не актуальны, потому что для навигации на улицах все пользуются телефонами. 9 ноября на заседании в администрации снова подняли вопрос размещения информационных указателей. И.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Наталья Машталир отметила, что наличие таких конструкций в правилах благоустройства [основной муниципальный документ в Краснодаре, регламентирующий нормы обустройства территорий, внешнего вида зданий, озеленения и так далее] всегда «вызывало много вопросов у предпринимателей и споры между предпринимателями и администрацией».

«Также [реклама] затрудняла движение на автомобилях. И в современном мире, где мы все пользуемся гаджетами, существование этих конструкций не может быть оправдано навигацией по городу», — объяснила она. Машталир рассказала, что этот тип информационных указателей было принято исключить из правил благоустройства. Сейчас департамент архитектуры отрабатывает этот вопрос, а правовой департамент займется расторжением договора на установку указателей. Первый замглавы города Евгений Наумов сообщил, что при установке конструкций в городе часто нарушают закон о рекламе и правила благоустройства. В течение двух недель в мэрии планируют разработать порядок удаления такой рекламы с улиц.