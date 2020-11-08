В начале недели на Кубани синоптики обещают сухую погоду и туманы

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 9, 10 и 11 ноября дождей не прогнозируют

По данным гидрометцентра Кубани, 9 ноября в регионе осадков не будет, ночью и утром образуется туман. В темное время суток похолодает до 2-7 °С, в юго-восточных предгорьях — до -1 °С. Днем столбики термометров поднимутся до 11-16 °С. Ветер 4-9 м/с. 

В Краснодаре в понедельник будет ясная погода. Ночью воздух остынет до 4-6 °С, а к утру в низинах и у водоемов появится туман. Днем потеплеет до 14-16 °С. Ветер 4-9 м/с.

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На Черноморском побережье 9 ноября также дождей не ожидается. В ночные часы будет 7-12 °С, днем — 14-19 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы усилятся до 14 м/с, в Новороссийске — до 17 м/с.

Сухая погода продержится на Кубани как минимум до среды. 10 ноября ночью будет 2-7 °С, днем — 8-13 °С. 11 ноября ожидается небольшое похолодание: ночью возможны заморозки до -1…+4 °С, а на солнце потеплеет до 6-11 °С. Ветер 4-9 м/с, порывы до 13 м/с.

Сервис «Яндекс.Погода» сообщает, что в Краснодаре к середине недели также произойдет понижение температуры воздуха: в ночные часы 10 ноября будет около 8 °С, а уже 11-го — до 0 °С, днем с 15 °С похолодает до 9 °С. В эти дни небо будет ясное, ветер — слабый, 2-3 м/с.

На побережье Черного моря без существенных осадков. Температура воздуха ночью 10 ноября — 7-12 °С, 11 ноября — 5-10 °С; днем столбики термометров поднимутся не выше отметки в 15 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы до 17 м/с, в Новороссийске — 18-23 м/с. 

В начале ноября Юга.ру рассказывали, какую погоду предрек глава Гидрометцентра России на грядущую зиму.

Краснодар Погода Черное море

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