В ковид-госпиталях Кубани скончались пять пациентов
Оперативный штаб Краснодарского края 8 ноября сообщил о пяти новых жертвах коронавируса
За прошлые сутки на Кубани зарегистрировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом — 143 человека. Из больниц выписали 57 пациентов, а 5 человек с подтвержденным COVID-19 умерли. Краевой оперштаб рассказал подробности об этих больных.
В Краснодаре скончался пациент краевой клинической больницы № 1 — 70-летний житель Приморско-Ахтарского района. Из-за коронавируса у него развилась двухсторонняя пневмония, мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У него также были болезни ЖКТ.
Также в краевом центре умер 62-летний местный житель, который поступил в краевую клиническую больницу № 2. Причиной его смерти стали COVID-19 и двухстороннее воспаление легких, сообщили в оперштабе. Патологии пациента — болезни сердца и сосудов, сахарный диабет.
Медики сочинской горбольницы № 3 не спасли 69-летнего жителя Туапсинского района, находившийся на ИВЛ. У пенсионера были проблемы с сердечно-сосудистой системой.
В Тихорецкой центральной районной больнице скончалась 62-летняя местная жительница, которая также находилась на ИВЛ. У нее диагностировали двухстороннюю ковидную пневмонию, а также сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
Кроме того, минздрав сообщил о смерти 68-летнего пациента Лабинской ЦРБ с двухсторонней пневмонией и сердечно-сосудистыми болезнями.
Так, за все время в Краснодарском крае зафиксировали 472 летальных исхода пациентов с коронавирусом.
Отметим, что с начала ноября региональный оперштаб несколько раз сообщал о том, что среди жертв COVID-19 оказывались не пожилые люди — две 43-летние женщины из Крымска и Динского района, 36-летний житель Усть-Лабинского района, 34-летняя тихоречанка, а сопутствующим заболеванием одной из пациенток, которую не удалось спасти, была указана лишь анемия.
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