В ковид-госпиталях Кубани скончались пять пациентов

Оперативный штаб Краснодарского края 8 ноября сообщил о пяти новых жертвах коронавируса

За прошлые сутки на Кубани зарегистрировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом — 143 человека. Из больниц выписали 57 пациентов, а 5 человек с подтвержденным COVID-19 умерли. Краевой оперштаб рассказал подробности об этих больных. В Краснодаре скончался пациент краевой клинической больницы № 1 — 70-летний житель Приморско-Ахтарского района. Из-за коронавируса у него развилась двухсторонняя пневмония, мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У него также были болезни ЖКТ.

Также в краевом центре умер 62-летний местный житель, который поступил в краевую клиническую больницу № 2. Причиной его смерти стали COVID-19 и двухстороннее воспаление легких, сообщили в оперштабе. Патологии пациента — болезни сердца и сосудов, сахарный диабет.