На Кубани от коронавируса за сутки умерли 7 человек, в том числе 43-летняя женщина

Оперштаб Кубани 7 ноября сообщил о смерти еще семи пациентов ковид-госпиталей региона

Напомним, 7 ноября на Кубани зафиксировали очередной суточный рекорд по заболевшим коронавирусом — в регионе COVID-19 подтвердился у 140 человек, еще семь пациентов ковид-госпиталей скончались.

В Лабинской районной больнице умерла 57-летняя жительница Курганинского района с двусторонней полисегментарной пневмонией и подтвержденным COVID-19. Женщина также страдала гипертонией.

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Второй летальный случай за сутки произошел в краевой клинической больнице № 1. Там медики не смогли спасти 47-летнюю пациентку, которая находилась на ИВЛ. Диагнозы женщины: двусторонняя полисегментарная пневмония, коронавирус, сахарный диабет, гипертония.

В Красноармейской ЦРБ умерла 43-летняя жительница Динского района. Она была госпитализирована в медучреждение в тяжелом состоянии. Компьютерная томография выявила у женщины двустороннюю полисегментарную пневмонию, анализ на COVID-19 дал положительный результат.

Четвертый летальный случай зарегистрировали в Афипской больнице. Там умер 68-летний житель Северского района с коронавирусом и внебольничной двусторонней пневмонией. Врачи подключили пациента к ИВЛ, однако спасти его не удалось. Также пенсионер страдал заболеванием сердца и гипертонией.

В Крымской ЦРБ умер 65-летний анапчанин, который находился на ИВЛ. Диагнозы мужчины: COVID-19, двусторонняя полисегментарная пневмония, гипертония, заболевания сердца, сахарный диабет.

Медикам инфекционной больницы № 4 Армавира не удалось спасти 84-летнюю жительницу города. У пенсионерки была двусторонняя полисегментарная пневмония, коронавирус, заболевания сердца и гипертония.

Седьмой летальный случай произошел в сочинской инфекционной больнице № 2. В медучреждение в тяжелом состоянии поступила 96-летняя жительница города-курорта. Пенсионерка провела на ИВЛ несколько дней. Диагнозы женщины: внебольничная двусторонняя пневмония, коронавирусная инфекция, атеросклеротическая болезнь сердца, гипертония.