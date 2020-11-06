В Анапе собираются провести винный марафон и WINEXPO 2021

Краснодарский край

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6 ноября власти Анапы подписали соглашение о проведении винного фестиваля

Соглашение подписали мэр города Василий Швец и инициатор марафона Валерий Горюханов. Мероприятие объединит спортивную часть с выставкой отечественного вина WINEXPO 2021. Его планируют провести после майских праздников.

Выставка будет идти три дня, а забеги займут один день и пройдут на разных дистанциях. Предполагается, что на одной из них, в марафоне, участники будут бежать либо просто идти и дегустировать вина Краснодарского края и России. Также будут доступны любительские короткие дистанции — винная миля и винная PROмиля. Это первый винный марафон в России, сообщили в пресс-слубе администрации города.

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«Винные марафоны уже обрели популярность в Европе, и подобные нестандартные активности, которые раньше казались несовместимыми, можно реализовать и у нас. Мы видим спрос со стороны непрофессиональных спортсменов, которые хотят совместить приятное с полезным и хорошо провести время в Анапе», — заявил вице-мэр Виталий Воронов.

Организаторы будут ориентироваться на туристов и спортсменов из разных регионов России. В будущем они планируют войти в цепочку винных марафонов по всему миру, сообщили в пресс-службе Анапы.

Анапа Вино

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