В Анапе собираются провести винный марафон и WINEXPO 2021
6 ноября власти Анапы подписали соглашение о проведении винного фестиваля
Соглашение подписали мэр города Василий Швец и инициатор марафона Валерий Горюханов. Мероприятие объединит спортивную часть с выставкой отечественного вина WINEXPO 2021. Его планируют провести после майских праздников.
Выставка будет идти три дня, а забеги займут один день и пройдут на разных дистанциях. Предполагается, что на одной из них, в марафоне, участники будут бежать либо просто идти и дегустировать вина Краснодарского края и России. Также будут доступны любительские короткие дистанции — винная миля и винная PROмиля. Это первый винный марафон в России, сообщили в пресс-слубе администрации города.
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«Винные марафоны уже обрели популярность в Европе, и подобные нестандартные активности, которые раньше казались несовместимыми, можно реализовать и у нас. Мы видим спрос со стороны непрофессиональных спортсменов, которые хотят совместить приятное с полезным и хорошо провести время в Анапе», — заявил вице-мэр Виталий Воронов.
Организаторы будут ориентироваться на туристов и спортсменов из разных регионов России. В будущем они планируют войти в цепочку винных марафонов по всему миру, сообщили в пресс-службе Анапы.
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