В Сочи нашли тело основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова

В море в районе Сочи 6 ноября обнаружили тело Игоря Коропова, которого искали несколько дней

Напомним, сооснователь онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов жил в Москве. 31-летний бизнесмен приехал в Сочи с коллегой и остановился в отеле в Имеретинской низменности. Он перестал выходить на связь в ночь на 1 ноября: вечером мужчина отправился прогуляться на набережной и не вернулся.

СК организовал проверку по факту исчезновения. Полиция и волонтеры начали поиски мужчины. На пирсе около одного из приморских кафе нашли телефон пропавшего. А вечером 3 ноября недалеко от отеля в море увидели рюкзак.

6 ноября стало известно, что мужчина погиб.

«В результате поисков тело мужчины было обнаружено в акватории Черного моря на расстоянии около 250 метров от Нижнеимертинского порта», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, следов насильственной смерти не было. Для установления точной причины смерти проведут судебно-медицинскую экспертизу. Skillbox подтвердил смерть основателя компании, передает ТАСС.