Почтальоны Кубани доставили на дом 4,2 млн товаров с начала пандемии

С апреля по октябрь 2020 года почтальоны доставили жителям Краснодарского края 2,7 млн товаров первой необходимости, более 717 тыс. кондитерских изделий и около 391 тыс. консервированных продуктов

Жители региона стали чаще заказывать доставку продуктов и товаров у почтальонов. Помимо писем, посылок и газет почтальоны, оснащенные мобильными почтово-кассовыми терминалами, доставляют социально значимые товары. Всплеск покупок на дому пришелся на июнь и июль — тогда было приобретено 1,04 млн и 1,06 млн товаров соответственно.

Всего на маршрут с товарами для населения выходят 4 тыс. почтальонов края. Чаще всего жители Кубани приобретают консервы, хлеб и кондитерские изделия, чай, кофе, напитки. Также заказывают посуду, столовые приборы, кухонные принадлежности и хозтовары. Из прессы охотно приобретают кулинарные и развлекательные издания с кроссвордами.

«В период ограничений по коронавирусу почтальоны стали главными помощниками для многих жителей края. Такая услуга стала особенно востребованной у пенсионеров, инвалидов и у тех, кому просто тяжело выходить из дома за продуктами. В доставке товаров на дом сегодня участвуют практически все почтальоны», — отметила директор УФПС Краснодарского края Елена Бабак.