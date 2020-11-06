Почтальоны Кубани доставили на дом 4,2 млн товаров с начала пандемии

Партнерский Краснодарский край

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С апреля по октябрь 2020 года почтальоны доставили жителям Краснодарского края 2,7 млн товаров первой необходимости, более 717 тыс. кондитерских изделий и около 391 тыс. консервированных продуктов

Жители региона стали чаще заказывать доставку продуктов и товаров у почтальонов. Помимо писем, посылок и газет почтальоны, оснащенные мобильными почтово-кассовыми терминалами, доставляют социально значимые товары. Всплеск покупок на дому пришелся на июнь и июль — тогда было приобретено 1,04 млн и 1,06 млн товаров соответственно.

Всего на маршрут с товарами для населения выходят 4 тыс. почтальонов края. Чаще всего жители Кубани приобретают консервы, хлеб и кондитерские изделия, чай, кофе, напитки. Также заказывают посуду, столовые приборы, кухонные принадлежности и хозтовары. Из прессы охотно приобретают кулинарные и развлекательные издания с кроссвордами.

«В период ограничений по коронавирусу почтальоны стали главными помощниками для многих жителей края. Такая услуга стала особенно востребованной у пенсионеров, инвалидов и у тех, кому просто тяжело выходить из дома за продуктами. В доставке товаров на дом сегодня участвуют практически все почтальоны», — отметила директор УФПС Краснодарского края Елена Бабак.

«Ощущаю себя суперменом, который помогает людям»:

Почтальоны доставляют товары на дом бесплатно, с соблюдением всех необходимых мер защиты. Кроме того, сотрудники почты могут на дому принять оплату за коммунальные услуги, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, услуги связи, оформить страховку и подписку на периодику. Сервис платежей ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях. Прием платежей происходит в реальном времени с выдачей кассового чека.

Каждую неделю «Почта России» объявляет на определенные категории товаров скидки от 15 до 30%. Компания предлагает гражданам учитывать эти акции в планировании своих покупок и бюджета. В ноябре предоставляются скидки на чай, кофе и игрушки.

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