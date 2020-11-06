Сервисы УРАЛСИБа для начинающего бизнеса попали в рейтинг Markswebb

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Банк УРАЛСИБ назван одним из банков с лучшими условиями для начинающего бизнеса по мнению компании Markswebb

Рейтинг составлен в рамках исследования Business Banking Fees Monitoring, анализирующего предложения банков для бизнеса в Москве во второй половине 2020 года.

Эксперты Markswebb изучили банковские тарифы, предлагаемые для различных сегментов: начинающего бизнеса, торговых точек и В2В-компаний. В исследовании рассматривалась стоимость годового обслуживания для каждого из них. В итоге среди участников исследования определили банки, предлагающие наиболее выгодные условия для указанных категорий клиентов.

Удаленка, карта «Прибыль» и Киберспартакиада:

УРАЛСИБ стал одним из лидеров рейтинга с самой низкой стоимостью расчетно-кассового обслуживания для предпринимателей в первом году работы бизнеса. Это предложение действует в пакете услуг «Начни с нуля».

Подробнее о продуктах и услугах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для юрлиц и предпринимателей можно узнать по телефону горячей линии 88007007716 и на сайте банка.

Банки Малый и средний бизнес Рейтинги Финансы Экономика

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