Сервисы УРАЛСИБа для начинающего бизнеса попали в рейтинг Markswebb
Банк УРАЛСИБ назван одним из банков с лучшими условиями для начинающего бизнеса по мнению компании Markswebb
Рейтинг составлен в рамках исследования Business Banking Fees Monitoring, анализирующего предложения банков для бизнеса в Москве во второй половине 2020 года.
Эксперты Markswebb изучили банковские тарифы, предлагаемые для различных сегментов: начинающего бизнеса, торговых точек и В2В-компаний. В исследовании рассматривалась стоимость годового обслуживания для каждого из них. В итоге среди участников исследования определили банки, предлагающие наиболее выгодные условия для указанных категорий клиентов.
Удаленка, карта «Прибыль» и Киберспартакиада:
УРАЛСИБ стал одним из лидеров рейтинга с самой низкой стоимостью расчетно-кассового обслуживания для предпринимателей в первом году работы бизнеса. Это предложение действует в пакете услуг «Начни с нуля».
Подробнее о продуктах и услугах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для юрлиц и предпринимателей можно узнать по телефону горячей линии 88007007716 и на сайте банка.
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