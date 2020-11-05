В Адыгее руководители фиктивных предприятий обманули вкладчиков на 11 млн рублей

3 ноября в прокуратуре Адыгеи рассказали об уголовном деле в отношении злоумышленников, которые представлялись руководителями агропредприятий

Злоумышленники, представившись руководителями сельскохозяйственных предприятий, предложили 14 гражданам вложиться в агробизнес. Директоры фиктивных фирм пообещали, что через полгода вернут сумму в двукратно увеличенном размере. После того, как люди передали им 11 млн рублей, они перестали выходить на связь.

В феврале 2020 года потерпевшие обратились с заявлением в ОМВД России по Тахтамукайскому району, однако им отказали в возбуждении уголовного дела. Позже прокуратура провела проверку и выявила незаконное постановление об отказе.

В результате завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере), сообщили в пресс-службе прокуратуры по Адыгее 3 ноября.

Как писали Юга.ру, в 2016 году мошенники от имени Роспотребнадзора решили оштрафовать предпринимателей.