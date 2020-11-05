«Ростелеком» поддержит инклюзивную выставку в Краснодаре
6 ноября в Краснодаре планируется открыть выставку «Искусство быть: пространство заботы». Она посвящена заботе о людях с ограниченными возможностями
Мероприятие будет проводиться с 6 ноября 2020 года по 17 января 2021 года в ЦСИ «Типография» в рамках программы «Лаборатория вместе», организованной провайдером совместно с двумя известными благотворительными организациями «Открытая среда» и «Добрый-Юг». Открытие запланировано на 6 ноября в 19:00.
Выставка «Искусство быть: пространство заботы» продолжает проект «Искусство быть», инициированный в 2018 году Государственным центром современного искусства совместно с благотворительным фондом «Гольфстрим». На выставке в Краснодаре будет представлено 12 художественных проектов, связанных с понятием заботы в контексте понимания и восприятия инвалидности.
«Они сказали, что смеются не со зла»:
«Мы стремимся к тому, чтобы наши проекты были понятными и интересными для разных аудиторий. На наш взгляд, это и есть инклюзия — не исключение, а включение, и ее основа — это взаимодействие. Мы очень рады представить у себя выставку «Искусство быть: пространство заботы» и публичную программу к ней, для нас это возможность вовлечь в работу центра разных людей и начать сотрудничество с новыми организациями. Уверена, что вместе мы сможем развить инклюзивную культуру не только в самой «Типография», но и в Краснодаре», — сказала куратор ЦСИ «Типография» Елена Ищенко.
Основой всего проекта «Искусство быть» выступает тема реабилитации, которая переплетается с понятием заботы и внимания к людям с инвалидностью, их особенностям и возможностям социализации. В художественных работах на выставке будет сделан акцент на различных аспектах заботы — от эмпатии и внимательного отношения до гиперопеки и надзора. Посетителей ждут интерактивные инсталляции, видеоарт и медиа-объекты, тактильные и звуковые произведения.
«Современное искусство победило»:
«Поддержка этой выставки для нас стала логичным продолжением социально-ориентированной политики компании. Мы не просто хотим помочь людям с особенностями, нам важно содействовать их интеграции в социальную среду, привлечь внимание общества к их проблемам и вместе попробовать решить их. Уверен, что этот проект сделает искусство еще доступнее для людей с инвалидностью и позволит им забыть о своих ограничениях», — отметил директор департамента внешних коммуникаций макрофилиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Плеханов.
В рамках выставки свои работы представят авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов РФ. Посетители смогут посмотреть аудиовизуальную инсталляцию «Показать то, что нельзя увидеть» от Юлии Абзалтдиновой, познакомиться с фильмом и телесной практикой «Тактики в/месте» Юлии Быленок и Надежды Ишкиняевой, прикоснуться к серии объектов «Немебель» Елены Колесниковой и изучить другие художественные проекты.
Получить больше информации и посмотреть расписание можно на сайте «Типографии».
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