«Ростелеком» поддержит инклюзивную выставку в Краснодаре

6 ноября в Краснодаре планируется открыть выставку «Искусство быть: пространство заботы». Она посвящена заботе о людях с ограниченными возможностями

Мероприятие будет проводиться с 6 ноября 2020 года по 17 января 2021 года в ЦСИ «Типография» в рамках программы «Лаборатория вместе», организованной провайдером совместно с двумя известными благотворительными организациями «Открытая среда» и «Добрый-Юг». Открытие запланировано на 6 ноября в 19:00. Выставка «Искусство быть: пространство заботы» продолжает проект «Искусство быть», инициированный в 2018 году Государственным центром современного искусства совместно с благотворительным фондом «Гольфстрим». На выставке в Краснодаре будет представлено 12 художественных проектов, связанных с понятием заботы в контексте понимания и восприятия инвалидности.

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«Мы стремимся к тому, чтобы наши проекты были понятными и интересными для разных аудиторий. На наш взгляд, это и есть инклюзия — не исключение, а включение, и ее основа — это взаимодействие. Мы очень рады представить у себя выставку «Искусство быть: пространство заботы» и публичную программу к ней, для нас это возможность вовлечь в работу центра разных людей и начать сотрудничество с новыми организациями. Уверена, что вместе мы сможем развить инклюзивную культуру не только в самой «Типография», но и в Краснодаре», — сказала куратор ЦСИ «Типография» Елена Ищенко. Основой всего проекта «Искусство быть» выступает тема реабилитации, которая переплетается с понятием заботы и внимания к людям с инвалидностью, их особенностям и возможностям социализации. В художественных работах на выставке будет сделан акцент на различных аспектах заботы — от эмпатии и внимательного отношения до гиперопеки и надзора. Посетителей ждут интерактивные инсталляции, видеоарт и медиа-объекты, тактильные и звуковые произведения.