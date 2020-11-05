В Краснодаре раньше срока отремонтировали одну из улиц Западного округа

Краснодарский край

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Власти Краснодара 5 ноября сообщили о завершении дорожных работ на улице Песчаной

Дорогу отремонтировали на отрезке улицы Песчаной от проезда Песчаного до Индустриальной. Изначального работы планировалось провести в 2021 году, однако удалось сделать это раньше.

Мэр Краснодара проинспектировал отремонтированный участок дороги утром 5 ноября и поделился впечатлениями в своем телеграм-канале.

«Работа выполнена хорошо. Помимо ремонта самого дорожного полотна, здесь установили дорожные знаки, сделали разметку, привели в порядок подходы к пешеходным переходам, установили светофор с автономным табло», — отметил Первышов.

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Как уточнили в пресс-службе администрации Краснодара, ремонтом дороги занималась компания-подрядчик «Дортранссервис».

На участке протяженностью 420 метров отремонтировали асфальтобетонное покрытие проезжей части, заменили люки колодцев и бортовые камни, привели в порядок подходы к пешеходным переходам, установили новые дорожные знаки, нанесли разметку, обустроили парковочные зоны и установили светофор с автономным управлением.

Замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков добавил, что в следующем году комплексный подход в ремонте пересекающихся и параллельно расположенных улиц сохранится. Кроме того, в 2021 году власти Краснодара планируют также отремонтировать в этом районе улицу Станкостроительную от Индустриальной до Суворова и улицу Южную от Речной до проезда 2-й Нефтезаводской.

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Всего в Краснодаре раньше срока запланировано привести в порядок семь городских улиц. Дорожные работы уже закончились на Адыгейской Набережной и улице Химзаводской. Сейчас рабочие продолжают ремонт улиц Постовой, Чкалова и Гимназической.

Карту ремонта дорог Краснодара можно посмотреть здесь, а карту пробок — тут.

Дороги Евгений Первышов Краснодар Ремонт дорог

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