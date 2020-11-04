К первым выходным ноября ветреная погода на Кубани сменится дождями

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 5, 6 и 7 ноября

По данным регионального управления гидрометцентра, 5 ноября на Кубани будет сухая и облачная погода, ночью и утром образуется туман. Ночью термометры покажут 5-10 °С, в предгорьях похолодает до 0-5 °С, а днем воздух прогреется до 13-18 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 12-14 м/с.

В Краснодаре в четверг ожидается солнечная и ветреная погода — 5-10 м/с. Ночью будет 7-9 °С, днем — 15-17 °С.