К первым выходным ноября ветреная погода на Кубани сменится дождями

Краснодарский край

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Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 5, 6 и 7 ноября

По данным регионального управления гидрометцентра, 5 ноября на Кубани будет сухая и облачная погода, ночью и утром образуется туман. Ночью термометры покажут 5-10 °С, в предгорьях похолодает до 0-5 °С, а днем воздух прогреется до 13-18 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 12-14 м/с.

В Краснодаре в четверг ожидается солнечная и ветреная погода — 5-10 м/с. Ночью будет 7-9 °С, днем — 15-17 °С.

На Черноморском побережье 5 ноября будет преимущественно без осадков и также ветрено — 12-14 м/с, местами порывы до 17 м/с, в Новороссийске — 17-22 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 8-13 °С, днем — около 15-20 °С.

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6 ноября на Кубани осадков не ожидается, а 7-го местами по краю пройдут небольшие дожди, преимущественно по южной части региона. Ночные температуры — 4-9 °С, при прояснении около 0 °С, днем потеплеет до 10-15 °С. Ветер 5-10 м/с, 6 ноября местами порывы 12-17 м/с, на следующий день порывы не будут превышать 14 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре к выходным похолодает: ночью — до 4 °С, днем — до 11-13 °С. При этом в краевом центре сохранится пасмурная, но сухая погода. Ветер — 2-4 м/с.

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На Черноморском побережье в пятницу и субботу синоптики прогнозируют переменную облачность, 7 ноября местами возможен слабый дождь. Ночью будет 6-11 °С, днем 12-17 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в пятницу в Новороссийске усиление до 15-20 м/с.

Ранее Юга.ру писали, что ночью 2 ноября в Сочи выпал первый снег. Накануне из-за снегопада в Красной Поляне закрыли летние туристические маршруты.

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