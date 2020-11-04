Жителям Славянского микрорайона Краснодара временно отключат воду

Краснодарский край

Распечатать

Администрация Краснодара 4 ноября предупредила о временном отключении воды в одном из микрорайонов города

В ночь на 5 ноября специалисты ООО «Краснодар Водоканал» заменят на улице Темрюкской участок водопровода длиной 24 метра. В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что работы на сетях начнут в 22:00 4 ноября и планируют завершить в 6:00 5 ноября.

В «Краснодар Водоканале» предупредили, что из-за ремонта будет прервана подача воды в домах жителей Славянского микрорайона в границах улиц: Сочинская, 4-я Линия, имени Толбухина и Красных Партизан.

Ранее Юга.ру писали, что с конца сентября жители Юбилейного микрорайона остались без горячей воды на две недели — из-за «срочных ремонтных работ» и из-за перебоев с поставками оборудования на фоне карантина.

Водоснабжение Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

Жителям Славянского микрорайона Краснодара временно отключат воду
На Кавказе произошло пятое за неделю землетрясение
На Кубани от COVID-19 умерли еще 6 человек
В Сочи дети обнаружили мужчину без признаков жизни, висящего на проводе
В Краснодарском крае коронавирусом заболели еще 135 человек, в том числе 16 детей
В Краснодаре начали закладывать фундамент опор нового Яблоновского моста в русле Кубани

Лента новостей

Статьи

Знаете ли вы, какой сегодня праздник? Тест для настоящих россиян

Статьи

Луковый суп

Миссис Уизли против Бриджет Джонс

Статьи

Сбросить лишнее

Опыт участия в спортивном онлайн‑марафоне

Реклама на портале